Den nye toppsjefen i Oljefondet vil ha 100 prosent arveavgift

Nicolai Tangen er Oljefondets nye toppsjef. Han vil inndra formuer gjennom 100 prosent arveavgift. Formuesskatten på sin private milliardformue skal han betale «med glede».

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den nye sjefen i Oljefondet er Nicolai Tangen. Han møtte pressen på skjerm torsdag. Avtroppende sjef Yngve Slyngstad ønsket ham velkommen. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Sigurd Bjørnestad

Den nye toppsjefen i Oljefondet er mangemilliardær. Gjennom 15 år i Londons finansverden har han blitt meget rik etter norske forhold.

Nå skal han lede forvaltningen av Norges sparegris på 10.000 milliarder kroner. Men til å være milliardær har han et litt annerledes syn på arveavgift. Ved arv vil han inndra personlige formuer til staten.

– Jeg mener arveavgiften burde være 100 prosent. Jeg synes det er ekstremt urettferdig at noen blir født med en stor pengesekk. Alle burde starte på null, sier han.

Han begrunner standpunktet med hensynet til barna, selv om det kanskje ikke gjelder så mange.

– Det viktigste for barna i livet er å sette seg noen mål, og forhåpentlig nå noen mål. Ved å gi dem en masse arv, tar du fra dem det viktigste i livet. Hvis du får til noe i livet og du har fått en masse arv, så er det ikke din fortjeneste. Og får du det ikke til, så har du knotet det til dobbelt, sier han.

Nicolai Tangen flytter hjem etter mange år i Londons finansverden. Foto: Signe Dons

En «beskjeden sørlending»

Tangen har i London bygd opp forvaltningsselskapet Ako Capital fra null. Det forvalter nå 180 milliarder kroner. Ako forlater han.

– Avkastningen disse 15 årene har vært veldig god, sier han.

Men nå er det Norge og Oljefondet som gjelder.

– Det er en fantastisk ære å ta over ledelsen av Oljefondet, sier han.

Egenbeskrivelsen er slik:

– Jeg er altså en beskjeden sørlending og har vært interessert i finans siden jeg var en liten gutt. Det er ikke bare drømmejobben min, men guttedrømmen min.

Tar med 7–8 milliarder hjem

På pressekonferansen torsdag fikk han raskt spørsmål om sin store private formue. Da ble han uvanlig usikker og trakk noen tunge sukk.

– Jeg er ikke så glad i å snakke om mine egne penger, men jeg ser jo at det er et direkte spørsmål, så jeg får jo svare så godt jeg kan, starter han.

Tangen forteller at han allerede gitt bort rundt 5 milliarder kroner til en veldedig stiftelse han har startet. Avisen Dagens Næringsliv (bak betalingsmur) skriver torsdag kveld at Tangen har lagt andeler i noen av AKOs fond inn som eiendeler i den veldedige stiftelsen. AKO-fondene er registrert på Caymanøyene, som er et skatteparadis.

Men det er penger igjen. De skal han ta med hjem til Norge og formuesskatten.

– Jeg tipper det blir en formuesskatt på 60–70 millioner kroner i året, og den betaler jeg med glede, så det blir bra, sier han.

Med en sats i formuesskatten på 0,85 prosent betyr dette at Tangen flagger hjem en personlig formue på 7–8 milliarder kroner når han nå flytter hjem til Norge.

Egen formue måler han i prisen på pizza.

– Du kommer til et stadium i livet der du har de pengene du trenger. Det beste jeg vet er pizza. Pizza koster fortsatt under 200 kroner, og selv jeg klarer bare å spise én pizza om dagen, så da er det fint å gi bort de pengene, sier Tangen.

Nicolai Tangen er en kjent kunstsamler. Han har fått klarsignal fra sentralbanksjefen til å fortsette med det. – Men jeg skal ikke bruke Oljefondets penger, sier han. Foto: Signe Dons

Vurderer den siste pannekaken

Kokk er blant Tangens mange utdanninger.

– Likheten mellom å drive kapitalforvaltning og å stå på kjøkkenet, der tenker jeg det er ganske mange sammenhenger. Man er ikke bedre enn den siste pannekaken, sier han.

Fra London har han selvfølgelig med seg sammenligninger fra fotballen. Han sammenligner sin flytting fra London til Oslo og Oljefondet med Ole Gunnar Solskjærs reise fra Molde til Manchester United.

– Oljefondet ligger på topp i finansbransjens Champions League, sier Tangen.

Han taler varmt for flere kvinner i finansnæringen. Han har nettopp tatt en mastergrad i organisasjonsutvikling ved toppuniversitetet London School of Economics. Der lærte han om forskjeller mellom kvinner og menn.

– Kvinner og menn tar forskjellig risiko. Kvinner kræsjer mindre i trafikken og de kræsjer også mindre i finansmarkedet. Jeg tror finanskrisen ville sett ganske annerledes ut om vi hadde hatt Lehman Sisters.

Lehman Brothers var finanskrisens største konkurs i 2008.