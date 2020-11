Regjeringen vil ikke ha manuelt billettsalg på ferjer neste år heller

Regjeringen vil forlenge den midlertidige loven om å bruke skiltgjenkjenning for å betale for billettene på ferjene for å hindre smittespredning.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det blir ikke manuell betaling på ferjene til neste år heller. Foto: Gorm Kallestad / NTB.

NTB

– Vi ser at koronasituasjonen kommer til å vare ytterligere en stund. Derfor må vi sikre at det fortsatt kan være mulig å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjereiser også i 2021. Det er tryggere for både passasjerene og ferjemannskapet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Manuell betaling av ferjebilletter ble stanset i mars 2020 på riksveiferjesambandene og mange fylkeskommunale ferjesamband for å hindre smittespredning.

26. mai vedtok Stortinget en midlertidig lov som gir Statens vegvesen og fylkeskommunene mulighet til å benytte skiltgjenkjenning for betaling for ferjereiser i etterkant av reisen. Den midlertidige loven skulle etter planen oppheves 1. januar 2021, men regjeringen foreslår nå å forlenge ordningen ut neste år.

Ordningen kan imidlertid bare benyttes så lenge det er vurdert å være behov for å hindre smitte av koronaviruset på ferjene til neste år.