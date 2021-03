Boreal Sjø får fornyet godkjenning – men bare i seks måneder

Rederiet Boreal Sjø får fornyet sin seilingstillatelse etter at Sjøfartsdirektoratet har gjennomført en ny inspeksjon. Men fortsatt er det flere avvik.

Boreal Sjø får fornyet sitt godkjenningsbevis i seks måneder etter at Sjøfartsdirektoratet har undersøkt om påleggene fra desember i fjor er fulgt opp. Men fortsatt er det registrert flere avvik som rederiet må følge opp. Foto: Halvard Alvik / NTB

NTB – Per-Helge Berg

Boreal fikk i desember i fjor seilingsforbud på sine ferjer og hurtigbåter etter at en kontroll avdekket flere avvik og svikt i rutiner.

Deretter fikk rederiet en ny midlertidig tillatelse i tre måneder etter å ha lagt fram en plan for oppfølgning av avvikene.

Det er denne oppfølgingsplanen som Sjøfartsdirektoratet nå har kontrollert om rederiet har fulgt opp, og konklusjonen er at det denne gangen ikke har avdekket alvorlige avvik og at rederiet har gjort mange forbedringer.

Ikke helt fornøyd

De får dermed videreført sitt godkjenningsbevis (DOC) i seks måneder. Sjøfartsdirektoratet er imidlertid ikke helt fornøyd.

Revisjonen har nemlig avdekket seks avvik som rederiet må følge opp videre, opplyser Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

Et av avvikene som er avdekket, vil kreve umiddelbare tiltak, mens de fleste funnene får en normal tre måneders frist.

– Det er positivt at våre revisorer har sett en god utvikling i rederiet, selv om det ut fra funnlisten fortsatt er områder som det må jobbes med hos rederiet. Det er tydelig at rederiet har forstått alvoret i saken, sier Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

Seks avvik

De seks avvikene som er påtalt etter kontrollen mandag dreier seg alle om manglende dokumentasjon på avviksbehandling og årsaksanalyser. Videre oppfølgning av kvalifikasjoner, verifisering av personell, opplæring og beredskap, erfaringsoverføring og vedlikehold, samt tilfredsstillende risiko- og sårbarhetsanalyser.

Direktoratet peker i tillegg på at selskapets beredskapsplan, oppfølging og evaluering er noe mangelfull.

– Ikke bare «papirgreier»

– For mange høres kanskje et sikkerhetsstyringssystem ut som noe papirgreier som ikke betyr noe, men faktum er at dette er svært viktig med tanke på sikkerhet, sier Sørheim.

Rederiet vil nå forholde seg til de fristene som er satt for de ulike avvikene.

I tillegg ønsker Sjøfartsdirektoratet å gjennomføre revisjon av seks av Boreals fartøy for å få bekreftet at rutiner og prosedyrer som ilegges på rederinivå også i praksis blir fulgt opp om bord i fartøyene.