Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Det var i tråd med forventningene etter at Norges Bank har hevet renten totalt fire ganger det siste året.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en uttalelse.

Han peker på at hovedstyrets vurdering da renten ble hevdet med 0,25 prosentenheter til 1,10 prosent i september, var at utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli værende på dette nivået den nærmeste tiden.

– Hovedstyrets vurdering er at ny informasjon tilsier at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret (...). Oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som lagt til grunn i september. Den underliggende prisveksten har vært som anslått. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved, og rentene ute er svært lave. Samtidig kan den svake kronen gi høyere prisvekst fremover, heter det i uttalelsen.