Det nye koronaviruset kan påvirke global vekst negativt i 2020, mener IMF. I Kina er imidlertid den økonomiske situasjonen kritisk.

Cruise-passasjerer får temperaturen sjekket før bording på Sri Lanka. Turisme er blant sektorene som blir berørt av det nye koronaviruset. Foto: Foto: Eranga Jayawardena / AP / NTB scanpix

NTB

IMFs direktør Kristalina Georgieva sier de fortsatt håper at nedgangen ikke blir på mer enn 0,1-0,2 prosentpoeng, og at en ny oppgang deretter kan bli rask og bratt.

Men alt vil komme an på hvor raskt man får kontroll over epidemien som allerede har kostet over 1.600 mennesker livet.

– Jeg råder alle til ikke å trekke forhastede konklusjoner. Det er fortsatt mye usikkerhet. Vi arbeider nå med scenarioer, ikke projeksjoner. Spør meg igjen om ti dager, sa hun på et globalt forum for kvinner i Dubai søndag.

Turistsektoren rammet

I sin siste rapport nedjusterte Det internasjonale pengefondet utsikten til vekst i 2020 med 0,1 prosentpoeng til 3,3 prosent. I 2019 var veksten 2,9 prosent, det laveste på ti år.

Georgieva sier at det er for tidlig å si noe om hvor stor effekten av viruset blir globalt, men allerede er turisme og transport berørt.

– Vi vet ennå ikke hvor raskt Kina kan stanse dette, og vi vet ikke om det vil spre seg til resten av verden, sa hun og viste til at Kinas økonomi nå utgjør 19 prosent av verdensøkonomien, mot 8 prosent under sars-epidemien i 2002.

Kina sliter

I Kina er millioner av mennesker berørt av kampen mot viruset som har ført til at store deler av kinesisk økonomi er lammet, og økonomer mener at landets vekst kan falle så lavt som til 2 prosent i første kvartal, mot 6 prosent i siste kvartal i fjor.

Store næringer fra bilindustrien og eiendomssalg til reisevirksomhet og butikksalg ble delvis stengt ned da det ble innført strenge restriksjoner mot å reise. Først da Wuhan der viruset hadde sin opprinnelse, ble totalt isolert, deretter da en rekke andre byer med til sammen 60 millioner innbyggere også ble lukket.

Det kinesiske nyttåret ble forlenget for å holde fabrikker og kontorer stengt, og tusener av restauranter og spisesteder over hele landet ble lukket for å hindre at folk samlet seg.

Nesten null

I de tre siste ukene har eiendomsomsetningen i Kina falt nesten til null, og det er en næring som har millioner av ansatte og driver etterspørsel etter husholdningsmaskiner, møbler og andre forbrukergoder.

De økende tapene truer nå kommunistpartiets kontroll. Allerede fra før slet myndighetene med å opprettholde veksten som på noen år har sunket fra tosifrede beløp til bare 6,1 prosent i fjor, takket være lavere innenlandsk forbruk og tollkrigen med USA.

For å bøte på situasjonen er det kunngjort skattelettelser og subsidier til næringer som går med tap på grunn av viruset.

I forrige uke fikk bedrifter som har lavere månedlig omsetning enn rundt 100.000 kroner, beskjed om at de skal slippe å betale moms og andre skatter, mens bedrifter som får problemer med å nedbetale lån, inntil videre skal slippe.