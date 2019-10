Aftenbladet inn i storsatsing på næringsliv med E24

Målet er å gi det norske folk enda bedre næringslivsjournalistikk, ifølge en pressemelding mandag. Det medfører en betydelig investering i både journalistikk og produktutvikling i Schibsteds norske mediehus.

Fem nye i Aftenbladet

E24, som er Norges største økonominettsted, VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad skal ansette opp mot 30 journalister, der fem av disse ansettes i Stavanger Aftenblad.

– Dette er svært gledelig, og vil gi oss et markert løft inn mot næringlivet i regionen. Vi få redaksjonell kraft til å gå tettere på alt det viktige som skjer i regionen, og vi får en nasjonal plattform å markere oss på. Fagmiljøet styrkes ved at de fem stillingene blir å finne i regionen, sier sjefredaktør Lars Helle i Aftenbladet.

Detaljene i samarbeidet er ikke helt klare, men alle sakene som omhandler regionen skal selvsagt publiseres på Aftenbladet.no, men de vil også bli å finne på E24.

– Det norske folk fortjener enda bedre næringslivsjournalistikk. Skal man forstå samfunnet må man vite hvor samfunnets verdier skapes, og hvordan denne verdiskapingen henger sammen med samfunnets velferd. Derfor er det dypest sett en styrke for demokratiet når E24 - og Schibsted - nå gir næringslivsjournalistikken i Norge et kjempeløft, sier Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted i meldingen.

Konserndirektør for nyhetsmediene i Schibsted, Siv Juvik Tveitnes, mener mye av utviklingen i store og viktige norske næringer, som eksportnæringen på Vestlandet, dessverre ender opp som lokalsaker.

– Vårt mål er å gi leserne den beste og viktigste dekningen av næringslivet fra hele landet - til lesere over hele landet. Vi har stor tro på at mediehusene i Schibsted sammen kan ta nummer 1-posisjonen, og bli landets viktigste avis for økonomi- og næringslivsnyheter, sier hun.

E24 blir knutepunkt

E24 blir knutepunkt for all næringslivsjournalistikk fra mediehusene VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. De samme mediehusene blir også felles eiere av E24, hvor Christian Haneborg blir styreleder.

– E24 har i dag 455.000 lesere, og både trafikk, lesetid og inntekter vokser. Vi tror veldig på å bruke denne sterke posisjonen som utgangspunkt for hvordan vi nå organiserer den nye storsatsingen, sier Tveitnes.

I praksis betyr dette at all næringslivsjournalistikk vil bli publisert i E24, men innholdet produseres i de ulike mediehusene, hvor journalistene er ansatt. Sakene vil kunne ligge på fronten til alle avisene, og således være lett tilgjengelig for et bredt antall lesere. Men når du klikker for å lese en sak, lander du på E24. Også i papiravisene vil saker publiseres, da under E24-merkevaren.

Tveitnes er tydelig på at ambisjonene er store, og at solide investeringer, et langsiktig perspektiv og godt samarbeid er forutsetninger for å lykkes.

– Konkurransen om leserne på økonomi- og næringslivstoff er sterk. Dette møter vi offensivt med en nasjonal satsing - med sterk regional forankring. Vi er ikke i tvil om at dette vil styrke de redaksjonelle fagmiljøene i alle mediehusene våre, og gjøre alle titlene våre mer attraktive for lesere og annonsører. Vi går inn i dette med høye ambisjoner og vil at abonnentene våre ganske raskt skal oppdage at vi får til mer innhold med høyere kvalitet. Denne satsingen er også viktig for det nasjonale ordskiftet, fordi vi vil nå bredere ut, og dermed få større mangfold blant leserne våre. Dette er i tråd med vårt journalistiske samfunnsoppdrag, sier hun.

Eira Lie Jor

– Historisk investering

Det «nye» E24 skal fortsatt være først og best på siste nytt om økonomi og næringsliv, samtidig som flere journalister gjør det mulig å sette oftere dagsorden, levere mer undersøkende journalistikk og gi leserne enda bedre innsikt og analyse.

Sjefredaktør Gard L. Michalsen i E24 ser fram til å gå løs på oppgaven, sammen med de andre mediehusene.

– Dette er en historisk investering og vi har store ambisjoner. Oppgaven er klar: E24 må sette dagsorden med vesentlig og kritisk nyhetsjournalistikk. Samtidig som vi tar eierskap til sentrale bransjer og bedrifter Norge rundt, på en måte bare Schibsted kan. Det blir ikke enkelt, og vi gleder oss, sier han.

Michalsen fortsetter som sjefredaktør, mens E24 nå lyser ut en ny stilling som administrerende direktør.