NHO krever tilskudd: – Lånegaranti ikke nok

Flere bedrifter er avhengige av direkte tilskudd for å overleve strømkrisen, mener NHO. Fredag møtes partene for å diskutere strømstøtte til bedriftene.

STØTTE: Ole Erik Almlid mener det er avgjørende at bedriftene får støtte. Fredag møter partene næringsministeren.

Regjeringen jobber nå med å utarbeide et forslag til strømstøtteordning for bedrifter.

En galopperende strømpris utfordrer marginen til mange norske bedrifter, og i enkelte bransjer er det frykt for en kommende konkursbølge.

Nå venter aktørene i næringslivet på at næringsdepartementet skal komme med et forslag til en skisse. Fredag klokken 14 skal aktørene møte næringsministeren, opplyser næringsdepartementet til NTB.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er på reise, men vil delta på møtet digitalt.

Nå sier NHO at noe annet enn en ordning med direktestøtte i bunnen er for lite og for dårlig.

– NHO har understreket hele veien: Det må ligge en direkte tilskuddsordning i bunnen. Vi har vært tydelige på at en ordning som kun inneholder lånegarantier og energieffektiviseringstiltak, alene ikke vil være nok. Det trengs en målrettet refusjonsordning til de bedriftene som er hardest rammet av skyhøye kraftpriser, skriver Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, til E24 i en e-post.

HASTVERK: NHO-sjefen sier regjeringen må få på plass en ordning fort for å unngå at bedriftene går konkurs.

Almlid synes det er på tide at bedriftene får tilbake noe av inntektene fra de økte strømprisene.

– Bedriftene har betalt milliarder i økte strømregninger til stat og kommune. Det vi ber om, er at noe av dette gis tilbake til de bedriftene som sliter mest med strømpriser som har steget med 400-500 prosent.

Enighet kan bli vanskelig

Dette kan bety kollisjonskurs.

Regjeringen kan være avhengig av støtte fra SV om de ønsker å få flertall for sitt forslag på Stortinget.

SV på sin side har hele veien foreslått en låneordning, der bedriftene kan få statlige lån med gunstige betingelser. En låneordning vil være det nettopp det NHO mener ikke er nok.

– Det går bra i norsk næringsliv, men enkeltbedrifter sliter. Man må ha en målrettet og treffsikker ordning. Det tar tid å få på plass, sier energipolitisk talsperson i SV Lars Haltbrekken.

Han mener energieffektiviserende tiltak og lån bør være nok for å holde liv i næringslivet.

FOR LÅN: Lars Haltbrekken i SV frykter en tilskuddsordning vil flytte penger i lommene på pengesterke bedrifter.

– Vi har snakket om en låneordning med gunstige statlige lån, og med fokus på investeringer i Enøk EnøkENØK er fellesbetegnelsen for alle tiltak og elektriske installasjoner som gir deg mest mulig energi for pengene.. Dersom Enøk-tiltakene bedriften gjennomfører er gode, er det lån man kan se på om man kan ettergi, sier Haltbrekken.

– Vi synes det er bra regjeringen går grundig inn i det, og ikke går ut med en bred ordning som vi frykter ville overført mye penger til store, pengesterke selskaper.

Forslaget om lånegaranti slaktes av Frp og energipolitisk talsperson Marius Arion Nilsen.

– Det viktigste er at det må komme løsninger. Vår er den absolutt beste, men vi er villige til å se på hva som kommer. Når det snakkes om lånegarantier, og til og med beskjedne lånegarantier, så ser det ut det som at det er SV som styrer næringspolitikken, akkurat som de styrer petroleumspolitikken. Det er en oppskrift på katastrofe i denne situasjonen, sier Nilsen.

BEKYMRET: Marius Arion Nilsen mener en låneordning vil være en katastrofe for næringslivet.

Frp vil gi bedriftene 100 prosent støtte over 50 øre, og vil forskuttere disse pengene fra oljefondet. Dette skal føres tilbake senere. Nilsen regner med at de økte inntektene fra økt strømpris og økte utbytter vil ta unna mye av regningen.

Sier det er hastverk

Samtidig mener næringslivet at det aller viktigste er at bedriftene nå får hjelp når høsten slår inn.

– Vi har kontinuerlig samtale med departementet, og opplever disse som konstruktive. Vi ser frem til at de presenterer en løsning, sier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke.

– Det haster med å få på plass en løsning.

NHO sier de har bedt om støtte i mange måneder, og at det nå er avgjørende å få på plass en ordning så fort som mulig.

– Det haster å få dette på plass, så forslaget må komme raskt. Vi har siden januar tatt til orde for en strømrefusjonsordning. Siden den gang har situasjonen for deler av norsk næringsliv gått fra vondt til verre – og det ligger an til å kunne bli enda verre.