Urolig dag for europeiske bankaksjer – Deutsche Bank falt kraftig

Prisen på kredittapsforsikringer knyttet til Deutsche Bank skyter i været. Det liker aksjonærene i selskapet dårlig. En rekke andre europeiske bankaksjer faller også tungt.

Hovedkvarteret til Deutsche bank i Frankfurt.

Deutsche Bank-aksjen ble sendt ned ned 8,65 prosent på Frankfurt-børsen fredag. På det meste var aksjen ned mer enn 14 prosent.

DAX-indeksen i Frankfurt endte samtidig dagen med en nedgang på 1,66 prosent.

Frykten sendes på nytt inn i aksjemarkedene, etter uroen som har utspilt seg de siste ukene med Silicon Valley Bank (SVB)-kollapsen og oppkjøpet av Credit Suisse.

Fredag ledet Deutsche Bank an med et kraftig fall. Samtidig steg prisen på kredittapsforsikringer etter et rekordhopp torsdag, skriver Bloomberg.

Høyere pris på kredittapsforsikringer (credit default swaps, forkortet CDS) vil si at investorer som gir selskapet lån i bytte mot renter, betaler en høyere pris for å forsikre lån som er gitt til banken.

En høy pris på disse forsikringene kan indikere at sannsynligheten for at selskapet ikke kan betale tilbake gjelden med renter, øker.

Før den sveitsiske storbanken UBS kjøpte den kriserammede rivalen Credit Suisse, steg prisen på disse forsikringene til rekordhøye nivåer.

– Nervøse markeder

Sjefstrateg i Nordea Markets Eric Bruce knytter ingen spesifikk årsak til fallet i banksektoren, men at den generelle uroen sannsynligvis er utslagsgivende.

– Markedene er først og fremst veldig nervøse for hva som foregår i banksektoren, sier han.

Han legger til at han tror vi må leve med svingninger fremover, men at han ikke tror på noen stor bankkrise.

– Min tro er at vi unngår en større bankkrise. Hvis du ser på bankenes tap på vanlige utlån, er de lave i historisk sammenheng. Det er tap på verdipapirer, og at folk begynner å ta ut innskuddene, som skaper usikkerheten, sier Bruce.

Tungt bankfall i Europa

Også UBS-aksjen falt tungt fredag, og faller 3,55 prosent.

Slik går det med andre europeiske bankaksjer:

Deutsche Bank ned 8,65 prosent.

Nordea ned 8,54 prosent.

Societe Generale ned 5,93 prosent.

HSBC ned 1,73 prosent.

Commerzbank ned 5,88 prosent.

BNP Paribas ned 5,27 prosent.

Santander ned 3,0 prosent.

Unicredit ned 4,06 prosent.

Den brede europeiske Stoxx 600-indeksen faller 1,42 prosent.

Slik endte dagen for flere sentrale europeiske børsindekser:

FTSE 100 i London falt 1,53 prosent.

DAX i Frankfurt endte ned 1,76 prosent.

CAC40 i Paris endte ned 1,87 prosent.

IBEX 35 i Madrid falt 2,18 prosent.

OMXS30 i Stockholm falt 2,26 prosent.

OMXH25 i Helsinki falt 2,16 prosent.

OMXC20 i København steg 0,15 prosent.

Bankkollapser og uro

Uroen startet med en rekke bankkollapser i USA. Først gikk kryptofokuserte Silvergate over ende, før markedene rettet blikket mot Silicon Valley Bank (SVB).

Mandag 13. mars stupte First Republic Bank på New York-børsen. Banken var i dyp trøbbel, men reddes etter hvert av en rekke amerikanske storbanker.

Kaoset spredte seg videre til Europa, hvor Credit Suisse havnet i søkelyset. Onsdag 15. mars uttalte den største aksjonæren i den sveitsiske storbanken Credit Suisse, Saudi National Bank, at den ikke kan gi banken mer økonomisk støtte.

Credit Suisse-aksjen hadde sin verste børsdag noensinne og falt 24 prosent. Uroen rundt Credit Suisse smittet over på de europeiske børsene, og flere store banker falt kraftig.

Søndag kom nyheten om at UBS kjøper Credit Suisse for 3 milliarder dollar. Dermed fusjoneres de to største bankene i Sveits.