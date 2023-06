Englandskabelen ute av drift på ubestemt tid

North Sea Link, strømkabelen mellom England og Norge, er ute av drift. Statnett vet ikke hvorfor og hvor lenge stansen i englandskabelen vil vare.

NTB

Torsdag klokken 12.38 gikk kapasiteten på englandskabelen til null i begge retninger, skriver Europower. I minuttene før var eksporten 1299 MW fra Norge.

Ifølge senior kommunikasjonsrådgiver Hanne Gudding i Statnett vet de ikke hvorfor kabelen er satt ut av drift. De vet heller ikke hvor lenge kabelen forblir ute.

I en markedsmelding fra Statnett står det at kabelen er ute til midnatt natt til lørdag. Dette skal være et tidspunkt som er satt fordi markedsmeldingen må ha et sluttidspunkt.

North Sea Link ble satt i drift høsten 2021.