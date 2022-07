Enighet i meklingen – Deep Ocean unngår streik

Etter tre timer på overtid kom fagforeningen Safe og undervannsselskapet Deep Ocean til enighet.

En streik blant de ansatte i Deep Ocean vil blant annet rammet båten Edda Flora.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Klokken tre natt til torsdag ble det enighet i meklingen mellom Safe og Deep Ocean. Det bekrefter Riksmekleren på egne nettsider.

Forhandlingene omfattet ansatte både offshore, på pipeline repair systems og på selskapets base.

Detaljene i enigheten er foreløpig ikke kjent.

DeepOcean sitt kontor i Haugesund.

2. juni ble det brudd i forhandlingene mellom Safe og Deep Ocean etter at partene hadde forhandlet både offshore- og onshoreavtalen.

– Safe krever at våre medlemmer får sin rettferdige del av verdiskapningen i bedriften og at kjøpekraften styrkes. I tillegg har Safe viktige krav til endringer i tariffavtalen, sa nestleder Kai Morten Anda, i en pressemelding etter forhandlingsbruddet.

Dermed ble det satt av to dager hos Riksmekleren, med oppstart tirsdag 5. juli.

I en pressemelding skrev Safe at stemningen var god, men spent under oppstarten av meglingen.

– Safe er klar for å jobbe for å få til gode avtaler under disse to dagene med megling, heter det i meldingen.

Måtte kjempe mot nedbemanninger

Det har vært en langvarig konflikt mellom Deep Ocean og fagforeningen Safe.

I 2020 gikk DeepOcean med overskudd for første gang på seks år. Samtidig opplevde fagforeningen at de måtte kjempe mot nedbemanninger gjennom hele høsten.

I november 2021 stevnet fagforeningen Safe DeepOcean for Arbeidsretten, fordi fagforeningen mente DeepOcean ga annerledes lønns- og arbeidsvilkår til innleide arbeidstagere. Safe gikk så langt som å kalle det sosial dumping, ifølge Haugesunds Avis.

I februar ble DeepOcean frifunnet i retten.