Avviser kritikk om SAS-organisering: – Har tatt noen enorme kamper

YS beskylder SAS og den danske fagforeningen FPU for fagforeningsknusing. De aner ikke hva hverken FPU eller den skandinaviske modellen går ut på, svarer danskene.

Thilde Waast leder den danske fagforeningen Flyvebranschens Pilot Union (FPU), som organiserer piloter i SAS-datterselskapene SAS Connect og SAS Link.

Sentralt i uenigheten mellom SAS og de fire pilotforeningene som nå er i streik står flere hundre SAS-piloter som mistet jobben under coronakrisen.

Disse pilotene ble lovet at de kunne komme tilbake til ledige jobber i SAS etter krisen. Men ifølge fagforeningene må de søke jobb i SAS-datterselskaper som SAS Connect og SAS Link, med andre arbeidsvilkår enn før.

Dette bryter med tariffavtalene, mener pilotene, noe SAS har avvist.

Pilotene i SAS Link og SAS Connect er ikke organisert i de fire foreningene som nå streiker, men i den danske fagforeningen som heter Flyvebranschens Pilot Union (FPU). Pilotene i disse datterselskapene er ikke i streik, og flyr fortsatt.

– Pirat-forening

Første nestleder Hans-Erik Skjæggerud i hovedorganisasjonen YS i Norge har flere ganger uttalt seg kritisk til danske FPU, og beskyldt fagforeningen for å samarbeide med SAS om fagforeningsknusing.

Han mener SAS og FPU omgår spillereglene i arbeidslivet.

– Dersom SAS hadde fulgt spillereglene hadde de reforhandlet avtalen de har med sine ansatte i selskapet, ikke gått bak ryggen på dem og inngått avtale med en liten og ukjent pirat-forening som FPU, sier Skjæggerud til E24.

Flere SAS-flygere er organisert gjennom SAS Norge Flygerforening i Parat. Parat er et av forbundene i hovedorganisasjonen YS.

Skjæggerud frykter at andre deler av næringslivet skal følge SAS’ eksempel, for å sikre billigere og mer fleksible tariffavtaler med sine ansatte.

– Dersom SAS og FPU skulle få gjennomslag innebærer det at hvilken som helst tariffbundet virksomhet kan omgjøre seg til et konsern med datterselskaper, overføre produksjonen dit for så å lage nye tariffavtaler med andre såkalte fagforeninger, sier han.

– Det ville i såfall innebære sjakk matt, og farvel til det seriøse og organiserte arbeidslivet, og velkommen til arbeidsgiver-styrte husforeninger som danser etter arbeidsgivers pipe, sier Skjæggerud.

– Aner ikke

Den danske Flyvebranschens Pilot Union (FPU) avviser beskyldningene fra Skjæggerud om at de er pirater som danser etter arbeidsgivers pipe.

– Det virker som om at Hans-Erik Skjæggerud ikke aner hva hverken FPU eller den skandinaviske modellen går ut på, skriver FPU-leder Thilde Waast i en epost til E24.

Fagforeningen har 2.000 medlemmer og dekker over 30 avtaler med ulike selskaper, inkludert Norwegian, Danish Air Transport (DAT) og SAS. Foreningen sier at den har vært en del av danske LO (FH) i 50 år.

– Før SAS Connect-avtalen hadde vi syv avtaler i SAS-regi og 350 medlemmer som jobbet i SAS-uniform. Vi har organisert og tariffdekket SAS-underleverandører i årevis, sier Waast.

Hun sier at FPU har sørget for tariffavtaler for arbeidsplasser som har forsvunnet ut av SAS Scandinavia og havnet hos underleverandører og nye datterselskaper.

– Vi har tatt noen enorme kamper for å holde oppe nivået på lønns- og arbeidsvilkår på SAS-ruter, sier Waast.

Avviser trussel mot arbeidslivet

Skjæggerud er særlig kritisk til uttalelser fra Waast i juni om at de streikende tar resten av SAS som gisler i en langvarig konflikt.

– Uttalelsen 9. juni tydeliggjør kompaniskapet SAS og FPU har inngått. Dette, og den type uakseptabel fremferd, er en enorm trussel mot det seriøse arbeidslivet vi har her i Norden, og som vi ønsker skal fortsette, sier Skjæggerud.

FPU-lederen avviser kritikken.

– Vi har kjempet for gode arbeidsvilkår for piloter i SAS-uniform. Men vi vet også at den skandinaviske modellen handler om samarbeid. Hvis vi har mulighet til å lage en god avtale i samarbeid med en arbeidsgiver, så gjør vi det, om det så er Norwegian, SAS eller Sunclass, sier Waast.

Fakta SAS’ finansielle situasjon: SAS ønsker å omgjøre 20 milliarder svenske kroner i gjeld til aksjer, kutte kostnadene med 7,5 milliarder kroner og hente inn 9,5 milliarder kroner i ny kapital. Dette er noen av selskapets forpliktelser: rentebærende gjeld på 40,5 milliarder svenske kroner

forpliktelser knyttet til flyfinansiering på 10 milliarder svenske kroner

leasingforpliktelser på 16 milliarder svenske kroner

avtaler om flykjøp for totalt 19 milliarder kroner SAS har oppgitt at den pågående flystreiken kan tappe selskapet for 100-130 millioner kroner daglig. Selskapet sitter på 7,8 milliarder svenske kroner i likvide midler og forsøker å sikre ytterligere 7 milliarder kroner i finansiering. I rettsdokumenter oppgir SAS at selskapet ikke har klart å bli enig med leasingselskapene om lettelser i leasingforpliktelsene. Selskapet har heller ikke lyktes med å få fagforeningene med på å gjennomføre kostnadskuttene i selskapets redningsplan. Den norske og svenske staten har sagt at de ikke vil gå inn med mer penger i SAS, men at de kan være villige til å omgjøre gjeld til aksjer. Den danske staten er villig til å øke sin eierandel i flyselskapet fra dagens 21,8 prosent til mellom 22 og 30 prosent, i tillegg til å omgjøre gjeld til aksjer. Sverige og Danmark eier 21,8 prosent hver i SAS, mens Norge solgte seg helt ut av SAS allerede i 2018. Les mer

– Respektløst

Pressesjef Tonje Sund i SAS Norge tar avstand fra YS’ ordbruk om FPU.

«Våre piloter har selvsagt rett til å organisere seg i den fagforeningen de selv ønsker, og FPU er Danmarks største fagforening for flygende. Og det er respektløst overfor de SAS-ansatte som velger å benytte den skandinaviske organisasjonsfriheten til å være medlem i den fagforeningen de selv ønsker», skriver Sund i en e-post til E24.

«Vi tar sterk avstand fra den nedsettende ordbruken om bransjekolleger», legger hun til.

– Går fortsatt med store tap

SAS-sjef Anko van der Werff har kommentert saken i et intervju med E24 fredag.

– SAS har blitt anklaget for fagforeningsknusing sammen med fagforeningen FPU, fordi dere ansetter piloter i Connect og Link på andre vilkår. Hvorfor ikke bare ansette pilotene i samme selskap med samme vilkår?

– Det er minst to grunner til det. For det første er jeg ikke sikker på om noen legger merke til det, men vi går fortsatt med store tap. Vi kan ikke begynne å snakke om å rekruttere tilbake, og vi kan ikke begynne å snakke om å vokse på dette tidspunktet, sa van der Werff.

SAS-sjefen påpeker at SAS tapte 1,6 milliarder svenske kroner i forrige kvartal. Han venter at andre flyselskaper vil begynne å komme tilbake til lønnsomhet i sommer.

– Det gjør ikke vi, sa SAS-sjefen.

– For det andre, når du ser på konstruksjonen av for eksempel Connect, så er det noe som er kjent at industrien benytter seg av. Du kan se på KLM og Transavia, Lufthansa og Eurowings, British Airways og Vueling og Iberia og Iberia Express. Alt dette finnes, og jeg nekter å tro at det ikke kan eksistere i Skandinavia, sa van der Werff.

SAS-sjefen påpeker også at SAS Connect er danskbasert, under danske arbeidslivsregler, med danske kontrakter og dansk fagforening. Pilotene i Connect er organisert i FPU, som er medlem i danske LO.

– Så det er ikke fagforeningsknusing, slik du ser det?

– Nei. Vi bygger en ny plattform som finnes i industrien, og vi gjør det fordi styrets og ledelsens oppfatning er at vi ikke kan konkurrere uten dette. Vi vil ikke kunne forsvare SAS’ posisjon hvis vi ikke har de lavkostnads-mekanismene som andre flyselskaper har, sa van der Werff.