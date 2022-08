Rec Solar-sjefen bekrefter nedstenging

Høye strømpriser gjør at solcelleselskapet permitterer ansatte og stenger produksjonen. Sjefen ber om snarlig strømstøtte.

Fiskaa teknologipark vest for sentrum av Kristiansand der Elkem og REC Solar Kristiansand holder til.

Rec Solar-sjef Jan Enno Bicker bekrefter gjennom sin pressetalsperson fredag kveld at produksjonen vil stenge midlertidig fra 3. september, og at de «dypt beklager denne unngåelige beslutningen».

– Vi er sikre på å starte vår virksomhet i Norge igjen, og fortsette å produsere silisium med verdens laveste karbonavtrykk, så snart kraftprisene i Norge normaliseres, eller når Stortinget iverksetter tiltak for å bedre støtte sin rene energiindustri, sier Bicker.

Sjokkert over permitteringsvarsler

Ansatte ved Rec Solar har fått permitteringsvarsler, får E24 bekreftet.

– Alle har fått varsel nå i ettermiddag, men jeg vet ikke enda hvor mange som kommer til å bli permittert, sier Arnt Ove Melby som er ansatt og tidligere tillitsvalgt i Rec Solar i Porsgrunn.

– Dette kom som et sjokk, spesielt når vi har produsert for fullt og trodde ting gikk bra.

Ansatte må etter reglene varsles 14 dager før de eventuelt blir permittert. Men skjer det noe uforutsett kan varselfristen være kun to dager. Nøyaktig hvordan dette vil påvirke Rec Solars produksjon er derfor enda uvisst.

Rec Solar har rundt 250 ansatte i Kristiansand og Porsgrunn.

Det var Fædrelandsvennen som først meldte om permitteringene.

Ba om rask strømstøtte

Tidligere fredag ettermiddag ba Rec Solar-sjef Jan Enno Bicker om rask strømstøtte.

– Selv om det er antydet at støtten blir vedtatt i september, vil det nok ta lengre tid før den blir effektiv. Rec Solar kan ikke vente så lenge, men hvis myndighetene kommer med strømstøtte raskt er vi «Back in business», sier REC Solar-sjef Jan Enno Bicker til NRK fredag.

E24 skrev torsdag om at REC Solar kan bli nødt til å stenge ned produksjonen i Kristiansand og Porsgrunn på grunn av høye strømpriser.

Bicker opplyser til NRK fredag at de er i dialog med myndighetene om strømstøtte, og sier det er avtalt et møte neste uke. Toppsjefen sier samtidig til kanalen at de planlegger hvordan de skal ta ned og stenge produksjonen, og at det vil ta minst en uke.

Varslet om produksjonsstans

250 ansatte har fått beskjed om at produksjonen ikke kan fortsette med de høye strømprisene, opplyste tillitsvalgt Andreas Hadland Bolluk i Rec Solar til E24 torsdag.

– De ansatte har fått beskjed om at bedriften ikke kan drive videre med disse strømkostnadene, sa han.

Til VG sa REC Solar-sjef Jan Enno Bicker torsdag at det vil bli tatt en beslutning fredag om videre drift. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) var torsdag ettermiddag på besøk hos REC Solar Norway og møtte Bicker.

Rec Solar i Kristiansand ventet en strømregning på 6,5 millioner i desember, men den endte på 40 millioner. Selskapet har ikke inngått fastprisavtaler på strøm, skrev E24 tidligere i år. I juli var ifølge Bicker strømregningen deres 60 millioner, skriver NRK.

Solgt i fjor

Solcelleprodusenten REC ble grunnlagt i Norge i 1996, og børsnotert i 2006.

I 2013 ble REC delt opp i REC Solar og REC Silicon. Mens sistnevnte selskap fortsatt er børsnotert i Oslo, ble REC Solar kjøpt opp for 4,3 milliarder kroner av kinesiske China Bluestar og tatt av børs i 2014.

I fjor ble det kjent at Reliance Industries kjøper selskapet av China Bluestar for 771 millioner dollar, vel 6,6 milliarder kroner. Det er Mukesh Ambani fra India som eier Reliance Industries. Han er ifølge Forbes verdens 11. rikeste mann.

Kristiansand-baserte Rec Solar produserer polysilisium til bruk i solcellepaneler. De siste årene har det vært gjennom en større omstilling for å kunne gjenbruke avfall fra solcelleindustrien som innsatsfaktor i stedet for kvarts.