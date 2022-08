Vestre etter strømstøtte-møte: Vi nærmer oss

Vi nærmer oss noe som kan være tiltak for næringslivet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) etter strømstøttemøtet med LO og NHO.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) møtte pressen etter strømstøtte-møtet med NHO og LO tirsdag.

NTB- Isabel Bech, Ole Henrik Tveten og Marius Helge Larsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi har god dialog, god progresjon og daglig kontakt, sa Vestre da han kom ut etter møtet tirsdag ettermiddag.

Også statsminister Jonas Gahr Støre deltok sammen med NHO-direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Vestre gjentok at planen fortsatt er å presentere tiltakene i september, men at det er for tidlig å si akkurat når dette vil skje.

– Vi jobber på. Det er viktig at vi gjør dette ordentlig. Vi kan risikere å lage ordninger som gjør vondt verre. Bruker vi for mye penger på rause ordninger til et næringsliv som stort sett går bra, kan det bidra til høyere renteoppgang. Det går ut over vanlige familier, sa han.

– Skal pølsemakeren få, men ikke bakeriet?

Han sier at et av dilemmaene er hvilke bedrifter som skal få strømstøtte, og hvilke bedrifter som ikke får.

– Vi har 150.000 bedrifter i kommuner med høy kraftpris. Jeg tror alle skjønner at det å lage ordninger som er rettferdig, og avgrense det, er fryktelig vanskelig. Dersom man begynner å skille mellom ulike bransjer, så vil det være urettferdig. Skal pølsemakeren få, mens bakeriet ikke får?

Han sier at det også er en del andre prinsipielt vanskelige problemstillinger.

– Vi kan risikere å gi tilskudd til bedrifter som likevel går med overskudd. Vi så under koronapandemien at de relativt rause støtteordningene egentlig gikk til eierne, ikke til arbeidsplassene. Det er dilemmaer, sier statsråden.

Utålmodig

NHO ønsker at strømstøtteordningen skal ha tilbakevirkende kraft fra 1. september, men har foreløpig ikke fått gjennomslag for dette.

NHO-sjef Ole Erik Almlid er utålmodig etter å få på plass strømstøtten og sier det bør gå dager og ikke uker.

– Men vi har et behov for å gjøre dette ordentlig, så får vi se hvor vi er om noen dager, sa Almlid etter strømstøttemøtet.

– Nå jobber vi med flere løsninger. Vi vil først se hva vi kan konkludere med før vi går videre. Tilbakevirkende kraft er viktig for mange bedrifter. De står i det nå, og mange har stått i det lenge, helt siden i vinter, og kommer til å stå i en krise framover som er enda større. Derfor må vi se på tilbakevirkende kraft, sier NHO-sjefen.

– Jobber så fort vi kan

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO sier til NTB at de jobber så fort de kan.

– Det er viktig at vi får en strømstøtteordning raskt, men det er også viktig at den ordningen ikke skaper nye problemer eller utsetter opplagte omstillinger vi må igjennom. Vi må få tid til å se på alle detaljer i en ordning før den blir presentert, sier Bjørnstad.

På spørsmål om det ikke hadde vært enklere å innføre en makspris, svarer sjeføkonomen at en slik ordning også har mange ulemper, blant annet at den fjerner motivasjonen til å spare strøm utover maksprisen.

– Den vil være veldig kostbar. Alle bedrifter, selv om de har økt prisene, selv om de opplever gode priser i markedet, vil også få støtte. Så det er en unødvendig kostbar ordning som fjerner nødvendige insentiver til strømsparing, sier sjeføkonomen.