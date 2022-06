Tre norske kjøpesentre selges for nesten tre milliarder kroner

Arkaden kjøpesenter i Stavanger selges av Steen & Strøm.

Det samme gjelder Gulskogen Senter i Drammen og Maxi Storsenter i Hamar. Kjøpesummen for de tre sentrene er på for 2,9 milliarder kroner.

Kjøpesentrene i Stavanger og Drammen selges til selskapet Aurora Eiendom AS, mens senteret i Hamar selges til et nytt selskap eid av Utstillingsplassen Eiendom AS, Rica Eiendom AS og Dolphin Eiendom AS.

Salgene forventes gjennomført i begynnelsen av tredje kvartal 2022, opplyser Steen & Strøm i en pressemelding.

– Inntektene fra salget gjør det mulig for oss å opprettholde en sterk økonomisk posisjon og styrke vår fremtidige investeringskapasitet, sier administrerende direktør Marie Caniac i Steen & Strøm AS.