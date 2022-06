Stor pågang hos hotellene: – Veksten i stor­byene er formi­dabel

Gjestene har vendt tilbake til norske hoteller. Hotellrådgiver tror det kan bli vanskelig å få tak i ledige rom flere steder i sommer.

Hoteller over hele landet har hatt stor vekst i antall besøkende de siste månedene. Her fra Clarion Hotel The Hub i Oslo.

– Den veksten vi har opplevd på storbyhotellene og mange andre steder de siste månedene er formidabel. Mai måned var fenomenal i så måte, med høyere rompriser og til dels høyere rombelegg enn i mai 2019, altså før pandemien, sier Peter Wiederstrøm, hotellrådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting.

Han jobber med rådgiving innen blant annet nye hotellprosjekter, og har analysert hotellstatistikk fra Benchmarking Alliance.

Tall fra Benchmarking Alliance viser at antallet gjester på hotellene rundt om i landet er tilbake på samme nivå som i 2019.

Peter Wiederstrøm, hotellrådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting.

Wiederstrøm sier at pågangen hos Oslo-hotellene har vært spesielt stor, og at det ikke er overraskende at årets tall smadrer fjorårets.

I Oslo var i overkant av 70 prosent av romkapasiteten fylt opp i mai måned i år, til sammenligning med kun 17 prosent i fjor, ifølge hotellstatistikken.

– Ser vi på mai og hittil i juni er veksten fra tilsvarende periode i fjor så stor at sammenligningen blir nærmest urimelig. Men at vi er tilbake på 2019-nivå nå er fantastisk og vel fortjent for en bransje som har vært gjennom nesten usannsynlig tøffe tider, sier han.

Gry Eriksen, direktør for salg og distribusjon i hotellkjeden Scandic, sier at de ser stor økning i aktivitet på hotellene deres over hele landet.

– Vi opplever som vanlig stor aktivitet på klassiske sommerdestinasjoner som Kristiansand, Lillehammer og Lofoten. Interessen for storbyene er også tilbake, med stor etterspørsel etter overnattinger i Oslo, sier hun.

Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels, sier at også de opplever spesielt stor pågang i Oslo og på de tradisjonelle sommerdestinasjonene.

– Økningen kommer av at mange nordmenn fortsatt ønsker å feriere i Norge, samtidig som også de utenlandske turistene, som ikke har vært her de to siste årene, nå er tilbake, skriver han i en e-post til E24.

Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Vesentlig høyere bookingtall

Hotellrådgiver Wiederstrøm tror at det kan bli vanskelig å få tak i ledige hotellrom flere steder i landet i sommer.

– Innbookingen for sommeren er vesentlig bedre enn den var på samme tid i fjor for fjorårets sommer. Men storbyhotellene var ikke fulle i fjor sommer, og en god del storbyer er tradisjonelt sett ikke fulle på sommeren, så her er det en del å gå på.

– Ute i distriktene, på de typiske turiststedene, kan det være vesentlig høyere belegg. Så der kan det bli trangt og kanskje dyrt til tider, legger han til.

Han poengterer at det er vanskelig å spå utsiktene for sommeren helt sikkert, da både flytilbudet, krigen i Ukraina og i hvilken grad nordmenn og utlendinger kan reise fritt spiller inn på bookingtallene.

Prisvekst

Hotellprisene i Norge i mai måned økte med 30 prosent i år sammenlignet med samme måned i fjor, viser tall fra Benchmarking Alliance.

Prisene har skutt i været spesielt i de store byene. Sammenlignet med mai i fjor var prisene i Oslo 63 prosent høyere i år.

Både i Bergen og Stavanger er prisveksten på over 30 prosent, ifølge statistikken. I Trondheim steg prisene med 16 prosent i mai, mens de i Kristiansand steg med nærmere 23 prosent.

Wiederstrøm sier at de høye prisene blant annet kommer av den høye etterspørselen man nå ser i hotellbransjen.

– Hotellene er også avhengig av å ta inn de ekstraordinære kostnadene som har oppstått innen blant annet energi,- personal- og varekostnader.

Silseth i Nordic Choice Hotels peker på det samme.

– Økt etterspørsel kombinert med store kostnadsøkninger gjør at hotellprisene har steget på mange destinasjoner, skriver han.

– Samtidig har vi i Norden hatt et for lavt prisnivå over lang tid. Vi er en lavmarginsbransje og prisene har heller ikke klart å følge konsumprisindeksen i mange år, så i realiteten har prisene gått ned før de nå er steget i takt med en enormt gledelig etterspørsel i flere markeder, legger han til.

Peter Wiederstrøm kan ikke si sikkert om prisene vil stige eller synke gjennom sommermånedene.

– Innbookingen fremover indikerer høyere aktivitet. Det, isolert sett, fører til høyere priser. Men ting kan endres fort, noe vi har sett de siste par årene, sier Wiederstrøm.

Dyrere ferie

To av tre nordmenn planlegger å reise på norgesferie i sommer, ifølge NHOs sommerferieundersøkelse, som er gjennomført av TNS Gallup.

Terje Berge, kommersiell direktør i Finn reise, sier at det fleste må belage seg på at norgesferien blir dyrere i år.

I tillegg til hotellovernattinger og flyreiser har også prisene for å leie feriehus i Norge gått kraftig opp.

– Det vi har sett konkret, er at prisen for å leie feriehus i Norge har gått opp rundt ti prosent hvert år under pandemien. Siden 2019 har økningen derfor vært på nærmere 30 prosent, sier Berge.

Snittprisen for å leie et feriehus i Norge nå ligger på mellom 40.000 og 50.000 kroner i uken, avhengig av hvor i landet man leier.

Terje Berge, kommersiell direktør for FINN reise.

Berge mener at utenlandsferie derimot ikke blir nevneverdig dyrere enn en norgesferie.

– Selv midt i skoleferien kan man får veldig billige pakketurer til utlandet. Det gjelder egentlig å være tidlig ute med bestillingen og ikke vente til siste liten.

Selv om det meste har blitt dyrere, har ikke Berge i Finn inntrykk av at det skremmer folk fra å bruke penger på feriereiser.

– For de fleste nordmenn er det er nærmest noe hellig med familieferiene på sommeren, og økte priser stopper ikke folk fra å bestille ferie. Nå har også mange spart opp ekstra penger under pandemien, sier han.