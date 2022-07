SAS vil ikke forhandle med pilotene etter fristen: – Må komme en avklaring

STOCKHOLM (E24): Forhandlingene mellom SAS og pilotene er i gang etter at de brått ble avsluttet søndag kveld.

FÅ TIMER IGJEN: SAS og pilotene er inne i de siste timene av forhandlingene mandag morgen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det har blitt lite søvn da vi ikke gikk herfra før klokken to, men vi er klare for de siste timene.

Det sier forhandlingssjef fra SAS, Marianne Hernæs, på vei inn forhandlingene med pilotene i Stockholm mandag morgen.

Klokken 22.10 søndag kveld forlot alle de fire pilotforeningene forhandlingsbordet, til tross for at SAS sa de var klare til å forhandle gjennom natten.

– Vi går hjem for å sove og er tilbake i morgen, sa Jan Levi Skogvang, leder i SAS Norge Flygerforening (SNF) til E24 søndag kveld.

Det er også en ordknapp Skogvang som møter pressen mandag morgen.

– SAS var veldig overrasket over at dere gikk, da de var innstilt på å sitte hele natten, hva er din kommentar til det?

– Ingen kommentar, svarer Skogvang kort.

Ifølge Roger Klokset, Norske SAS-flygeres forening og nestleder i SAS Pilot Group, er pilotene villige til å forhandle etter fristen som er satt til klokken 12.00 mandag, men SAS på sin side mener det blir vanskelig.

– Det skal veldig mye til for at vi velger å utsette enda en gang, det må komme en avklaring av hensyn til våre passasjerer, sier Hernæs.

– Det er ikke noe poeng i å utsette og utsette hvis man står langt fra hverandre, da er det nok bedre bare å rive av plasteret.

Den originale meglingsfristen i SAS-konflikten var natt til onsdag 29. juni. Den har siden blitt flyttet fire ganger.

Ifølge Hernæs må det skje mye på de fire timene dersom flyselskapet skal være villige til å forhandle over fristen.

– Da skal det være store bevegelser, sier hun.

Ulikt syn

Søndag forhandlet partene uten den norske, danske og de tre svenske meglerne til stede.

Klokken 17 kom fire fagforeningsrepresentanter samlet ut av Näringslivets hus, hvor forhandlingene foregår, for å orientere pressen.

– Det blir mer og mer konkret at et sluttprodukt nærmer seg, men som sagt så er det veldig mange elementer og et bilde som skal være fulltegnet før man er enig, sa Skogvang til E24.

I etterkant av kommentarene uttalte Marianne Hernæs, som er SAS’ forhandlingsleder, seg til pressen som er til stede med en annen oppfatning av situasjonen.

– Jeg er nok ikke like optimistisk som foreningene. Vi står fortsatt langt fra hverandre, sa hun.

– Villig til å strekke oss

Kjernen i konflikten henger sammen med en rekke kriser som har rammet flyselskapet siden mars 2020, da coronapandemien rammet Norge og flyselskapene.

Coronapandemien gjorde at pengene rant ut av kassen for flyselskapene. SAS Scandinavia måtte halvere arbeidsstokken, og rundt 560 SAS-piloter mistet jobben.

Samtidig opprettet SAS to nye datterselskaper, SAS Link og SAS Connect.

I stedet for å hente inn 450 SAS Scandinavia-piloter som ble oppsagt under pandemien, har SAS ansatt piloter i de to nye datterselskapene.

I tillegg har en voksende del av SAS’ flyginger de senere årene blitt operert av underleverandører, ifølge pilotforeningene, deriblant CityJet.

– Det er en trussel mot arbeidsplassen, en trussel mot karriereutvikling og også jobbtrygghet, sa leder i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland, til E24 søndag.

Blant annet derfor har pilotene kjørt hardt på at dette dreier seg om en kamp om den skandinaviske arbeidsmodellen.

SAS’ forhandlingsleder, Marianne Hernæs, uttalte at partene har nærmet seg på dette punktet.

– Vi har vært villig til å strekke oss hva gjelder deres krav på ansettelsestrygghet, sier Hernæs til E24.