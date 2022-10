NRK: SAS får tvangs­mulkt for mang­lende refusjoner

SAS får 100.000 kroner i tvangsmulkt fra Luftfartstilsynet for manglende refusjoner etter streiken i sommer. – Sakene skulle vært løst nå, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad. Men SAS tror det blir desember før alle kravene er behandlet.

Illustrasjonsbilde av SAS-fly på Gardermoen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Tvangsmulkten kommer fordi SAS ikke har tilbakebetalt refusjonskrav i tide. Pilotstreiken i sommer påvirket 370.000 passasjerer.

Mulkten til SAS er på 100.000 kroner, men det er mulighet for videreføring og eventuell økning av beløpet.

Tilsynet ønsker tilbakemelding fra SAS om hvordan selskapet er i rute med utbetalingen av refusjoner innen utgangen av oktober, og truer med å øke mulktene hvis det ikke er tilfelle. Tidligere har tilsynet opplyst at mulktene kan bli økt til 100.000 kroner hver tiende dag.

Tilbakebetaling av refusjonskrav fra kundene skal skje innen syv dager, etter forskrift om flypassasjerers rettigheter.

«Luftfartstilsynet har vist forståelse for at dette ikke lot seg etterkomme på grunn av den ekstraordinære situasjonen SAS var i på grunn av en langvarig pilotstreik. Likefullt mener Luftfartstilsynet at SAS burde tilbakebetale kravene raskere enn det de har gjort», skriver tilsynet i en melding.

Det var NRK som meldte om saken først.

SAS: Løses ikke før i desember

Ifølge tilsynet venter SAS å bruke mye mer tid enn syv dager på å betale ut alle refusjonene som gjenstår.

«SAS anslår at de vil trenge til og med desember på å behandle disse sakene», skriver tilsynet i sitt vedtak.

Ifølge tilsynet mener SAS at fristen på syv dager gjelder ukompliserte refusjonssaker som er lagt inn på riktig sted i deres system. Flyselskapet mener ifølge tilsynet at e mer kompliserte kravene ikke omfattes av fristen.

«Hvis en kunde har fremmet et refusjonskrav for billettprisen sammen med krav på standardkompensasjon og erstatning for andre utgifter, eller det er komplisert av andre grunner, mener SAS ikke å være bundet av sjudagersfristen. Disse kravene er veldig uensartede, og tar tid å behandle», skriver tilsynet.

SAS opplyser til E24 at det står igjen hele 25.000 såkalte kompliserte saker der det både er snakk om refusjoner, erstatning for merutgifter og standardkompensasjon. SAS har mottatt om lag 72.000 krav om refusjoner og 40.000 krav om erstatning.

– Sakene skulle vært løst nå

Tilsynet påla i september SAS å betale tilbake penger for kansellerte billetter innen syv dager. Selskapet skal ha meldt at det var gjort, men det var altså ikke tilfelle.

– Vi forventer at SAS betaler tilbake det kundene har krav på. Det er ingen tvil om at selskapet har vært i en krevende situasjon, men de har et ansvar for å oppfylle sine forpliktelser overfor passasjerene sine, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

– Det har gått såpass lang tid etter at streiken ble avsluttet at vi forventer at sakene skulle vært løst nå, sier luftfartsdirektøren.

I første omgang gjelder mulkten for perioden 18. oktober til 28. oktober 2022, skriver Luftfartstilsynet. SAS skal gi en rapport om situasjonen i løpet av uke 43, og da vil tilsynet vurdere om mulkten videreføres og potensielt økes. I 2020 fikk SAS en lignende mulkt på én million kroner.

SAS søkte tidligere i år om konkursbeskyttelse i USA. Selskapet lovet likevel at kunder med refusjonskrav mot selskapet ville få sine krav om kompensasjon eller refusjon for innstilte reiser behandlet på ordinært vis.