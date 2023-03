Credit Suisse-drama bidro til nedgang på Wall Street

Urolighetene var for alvor tilbake etter gårsdagens opptur på Wall Street, men i timene før stenging hentet de store indeksene seg noe inn igjen.

Slik ser det ut ved stenging på Wall Street:

Dow Jones falt 0,87 prosent

S&P 500 endte ned 0,69 prosent

Nasdaq steg 0,42 prosent

Oljeprisen (nordsjøolje) faller også og er på laveste nivå siden desember 2021. I øyeblikket handles et fat for 74,27 dollar. Tidligere onsdag var prisen under 72 dollar fatet.

Bankaksjer har fått hard medfart i kjølvannet av Silicon Valley Bank-kollapsen fredag forrige uke. Det samme har børsene i både Europa og USA. Etter en markant opptur tirsdag fortsetter nedturen onsdag.

– Er det Credit Suisse som er årsaken til børsfallet?

– Det ser ut som at det er det i dag. Credit Suisse har vært utsatt i flere runder. Nå går det på at eieren ikke vil inn med ny kapital. Det virker å være episenteret i dag, sier sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum til E24.

Credit Suisse stuper

Blikket er nå rettet mot de store bankene der Credit Suisse leder an med et fall på brutale 13,77 prosent.

Ifølge Reuters kommer fallet etter at bankens største investor, Saudi National Bank, uttalte at det ikke kan gi Credit Suisse mer økonomisk støtte.

Saudi National Bank kjøpte en eierandel på nesten 10 prosent i fjor etter at den deltok i Credit Suisses kapitalinnhenting og forpliktet seg til å investere opptil 1,5 milliarder sveitsiske franc.

– Svaret er absolutt ikke, av mange grunner utover den enkleste som er regelverk, sa styreleder Ammar Al Khudairy i et intervju med Bloomberg News.

Regelverket tilsier at Saudi National Bank ikke kan overstige en eierandel i Credit Suisse på 10 prosent. Onsdag kveld norsk tid kom beskjeden om at sentralbanken vil støtte Credit Suisse om nødvendig.

«Credit Suisse tilfredsstiller kravene til kapital og likviditet som er pålagt systemviktige banker. Hvis nødvendig, vil SNB tilføre CS likviditet», heter det i meldingen fra SNB onsdag kveld.

– Stor frykt

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum kaller situasjonen for «ganske dramatisk».

– Børsene faller fordi det er stor frykt for at det er noe ordentlig gærent i bank -og finansmarkedene. Så lenge det er én bank så er det en sort svane sort svaneOverraskende hendelser som har store konsekvenser i markedene, men som er umulige å forutse. Begrepet stammer fra en tid hvor man trodde svarte svaner ikke eksisterte, men etter at man har oppdaget at de gjør det, har begrepet blitt omskrevet. Nå omtales svarte svaner som sannsynlige usannsynligheter., når det er to og tre da er det en flokk, sier han.

– Hvor dramatisk er dette?

– Det er ganske dramatisk. Risikoen for en fullskala bankkrise er ganske liten. De største bankene i USA og verden over er strengt regulert.

Han sier at problemene gjelder banker som ikke er regulert i like stor grad som for eksempel de store amerikanske bankene.

– Hva vil skje fremover?

– Det kommer sikkert myndighetstiltak, så jeg er ikke veldig bekymret for bankkrise. Men det er en masse finansielle aktører som sitter på verdier som er bokført langt høyere enn reelle verdier, sier han om årsaken til bankurolighetene.

Det var blant annet tilfellet for Silicon Valley Bank-kollapsen. En rekke kunder begynte å ta ut penger og for å dekke alle uttakene måtte SVB selge obligasjonene banken hadde parkert pengene i. Og med høyere renter, hadde verdien på obligasjonene sunket. Det førte til at SVB til slutt måtte selge obligasjonene med store tap, og fredag forrige uke ble den største bankkollapsen siden 2008 et faktum.

– Klarer å ta imot noen slag

– I går så det ut som at det skulle roe seg i USA, for da hadde staten kommet på banen. Med Creditt Suisse-problemene i dag gjør at vi får en ny runde. Og hvem vet hva som skjer i morgen, sier kapitalforvalter Kristian Tunaal.

Han er samtidig klar på at verdensøkonomien er mye bedre rustet til å ta imot juling enn den var i 2008. Kapitalforvalteren frykter dermed ingen enorm dominoeffekt.

– Det er store forskjeller på økonomien nå og i september 2008. Særlig fordi arbeidsmarkedstallene fra USA på fredag var veldig gode. I 2008 var det mange store som allerede hadde problemer. Feds (sentralbanken i USA) bekymring i det siste har vært at økonomien har vært for sterk. Drar man paralleller til en bokser som er uthvilt, klarer han å ta imot noen slag. Men en som er dødssliten, vil slite tilsvarende mye. Slik kan man se på 2023 versus 2008, mener han.

Drar med seg amerikanske bankaksjer

En rekke amerikanske storbanker faller på Wall Street:

Citigroup faller 5,36 prosent

Wells Fargo faller 3,19 prosent

Goldman Sachs faller 3,09 prosent

Bank of America faller 0,94 prosent

«Fryktindeksen» stiger

VIX, kjent som «fryktindeksen» stiger 13 prosent. Vix-indeksen omtales gjerne som «fryktindeksen» som følge av at den måler volatiliteten i aksjemarkedene. Normalt sett stiger indeksen når man ser kraftig nedgang, mens den faller tilbake om markedene stiger.

Markedet er delt i synet på renteheving

Bak bankuroen ligger det fortsatt en skyhøy amerikansk inflasjon som dempet seg til 6 prosent i februar. Den amerikanske sentralbanken har et mål om en prisvekst på to prosent og har hevet renten en rekke ganger i et forsøk på å komme nærmere målet.

Etter at urolighetene i banksektoren brøt ut i forrige uke har oppfatningen i markedet knyttet hvilket nivå Fed vil legge seg på variert.

For øyeblikket prises det inn en 52,4 prosent sannsynlighet for en heving på 0,25 prosentpoeng. Samtidig er det 47,6 prosent sannsynlighet for at Fed holder renten uendret innenfor intervallet på 4,5–4,75 prosent, viser tall fra CMEs Fedwatch-verktøy.