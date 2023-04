Omsetningsvekst for robotselskapet Autostore i første kvartal

Robotlagerselskapets inntekter økte i første kvartal, men samtidig mindre enn analytikerne ventet på forhånd.

Toppsjef Mats Hovland Vikse i Autostore legger torsdag frem tall for årets tre første måneder.

Kopier lenke

Kopier lenke

Robotlagerselskapet Autostore legger torsdag frem sine resultater for årets første kvartal, som viste at omsetningsveksten fortsatte samtidig som analytikerne ventet sterkere inntekter og resultat.

Omsetningen endte på 149,2 millioner dollar, opp fra en omsetning på 123 millioner dollar samme tid i fjor.

Resultatet før skatt ble 25,6 millioner dollar, mot 28,2 millioner dollar i samme periode i 2022.

På forhånd var det ventet en høyere omsetning på 161,8 millioner dollar og også et høyere resultat før skatt på 43,9 millioner dollar, ifølge estimater Bloomberg har hentet inn fra henholdsvis syv og fem analytikere.

Få med deg alt av markedsnyheter gjennom dagen i Aksjelive.

Selskapet gjentar samtidig guidingen for 2023 på 700 til 750 millioner dollar.

Ordreinngangen kom på 164 millioner dollar, opp fra 160,6 millioner dollar samme periode foregående år.

– Ordreinngangen på 164 millioner dollar økte ordreboken til 489 millioner dollar ved kvartalsslutt, noe som illustrerer den sterke etterspørselen etter Autostore og verdien vi genererer for kundene våre – selv i et utfordrende marked, sier administrerende direktør Mats Hovland Vikse i meldingen.

I fjerde kvartal 2022 var inntektene på 148 millioner dollar, mens resultatet før skatt på 33,6 millioner dollar.

Dyr patentstrid

Autostore tapte sent i mars rettstvisten i England mot den britiske konkurrenten Ocado. Høsten 2020 saksøkte Autostore Ocado for patentbrudd i USA og Storbritannia. Søksmålet har blitt etterfulgt av motkrav fra Ocado og flere søksmål i en omfattende rettsbatalje.

I fjor foregikk kampen blant annet i tyske rettsinstanser og det pågår også rettslige prosesser i USA.

Autostore Selskapets teknologi automatiserer lageranlegg ved å bruke roboter til å flytte varer rundt.

Hovedkontor i bygda Nedre Vats i Rogaland.

Internasjonale navn som Puma, Gucci og Lufthansa på kundelisten.

Ifølge Autostore har rettsbataljen kostet til sammen 62,8 millioner dollar de to siste årene, noe som tilsvarer 667 millioner kroner med onsdagens kurs.

Avgjørelsen har ifølge Autostore ingen innvirkning på selskapets virksomhet eller drift. Autostore skriver at de er uenige i avgjørelsen, særlig da et ankeutvalg hos det Europeiske patentkontoret for noen uker siden opprettholdt en av patentene som gyldig.

Autostore verdsettes til 70,8 milliarder kroner på Oslo Børs, der aksjen er opp 15 prosent hittil i år. Aksjen ble onsdag handlet til rundt 20 kr.

Ny toppsjef

Fjerde kvartal 2022 var Karl Johan Liers siste som Autostore-sjef. Han varslet i november at han ville gå av som toppsjef ved nyttår, etter 14 år i selskapet. Dette var ifølge selskapet en planlagt avgang, og Lier skal gå av med pensjon.

Inn i sjefsstolen har Mats Hovland Vikse kommet fra nyttår. 34-åringen kom fra jobben som salgssjef i Autostore.

Finansdirektør Bent Skisaker varslet også i slutten av november i fjor at han ville gi seg i sin stilling for for å «å forfølge andre muligheter».