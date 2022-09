Listhaug om strømstøtten: – En rødgrønn oppskrift på konkurser

Det er delte meninger om regjeringens forslag til strømstøtte blant opposisjonen. Mens Frp venter et ras av konkurser, mener Høyre at regjeringen er for sent på banen.

KONKURSER: Sylvi Listhaug er ikke imponert over regjeringens arbeid.

Fredag er strømstøtteordningen til næringslivet klar og presenteres av næringsminister Jan Christian Vestre.

Ordningen har en ramme på tre milliarder kroner og anslår å ville kunne hjelpe rundt 20.000 bedrifter.

Leder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug mener regjeringens forslag kan føre til et «ras av konkurser, utflagging og refusert verdiskapning».

«Vente og se-holdning»

– Dette er ufattelig svakt. Regjeringens vente og se-holdning har blitt erstattet av en rødgrønn oppskrift på konkurser, utflagging og tapt verdiskapning. Støre og Vedum gambler med norske arbeidsplasser i frykt for å gi et svært lite antall av bedrifter noen kroner for mye, sier Listhaug i en pressemelding.

– Dette er et ufattelig høyt spill med norske arbeidsplasser. Jeg syns at det er ufattelig at NHO og LO har gitt sin tilslutning. Det er å svikte norske bedrifter og arbeidsplasser.

Bruker for lang tid

Høyres Nikolai Astrup er på sin side usikker på om regjeringen har oppfattet alvoret i situasjonen og etterspør mer forutsigbarhet.

– Vi vet allerede nå at mange bedrifter går en svært krevende vinter i møte, og det vil nok også være tilfellet i januar og februar. Bedriftene trenger forutsigbarhet, etter mange måneder med usikkerhet, sier Astrup.

– Det vil i tillegg ta tid å etablere et velfungerende marked for fastprisavtaler og få på plass ENØK-tiltak, så antagelig vil det være behov for støtte frem mot neste sommer.

I en pressemelding viser han til at hovedlinjene i modellen er i tråd med det Høyre selv foreslo i begynnelsen av august.

– Det er derfor synd at regjeringen har brukt mange uker på å komme frem til mye av det samme. Vi skal nå bruke litt tid på å sette oss inn i detaljene, og særlig hvordan støtteordningen slår ut for små og mellomstore bedrifter, men vi er beredt på en rask behandling i Stortinget så snart regjeringen fremmer en proposisjon, sier han.

Ikke godt nok

Også Kristelig Folkeparti mener regjeringen har vært for trege.

– Flere nedlagte bedrifter har blitt symboler på regjeringens feilslått politikk. Vi håper disse ordningene reelt hjelper, men det gjenstår å se. Næringsministeren sier at Usain Bolt springer maraton, men han løper 100- og 200 meter. Nærlingsministeren sier også at tror 25% dekning over 70 øre er godt nok for ideelle aktører. Men det er det definitivt ikke, sier energipolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, i en pressemelding.

Krf kommer mandag til å legge frem forslag til en betrakelig sterkere støtte for ideelle, skriver de i pressemeldingen.

SV skal vurdere ordningen

Regjeringens støtteparti, SV, har generelt en kritisk holdning til en støtteordning for næringslivet, fordi de mener det vil overføre penger til store bedrifter som ikke sliter.

– Det er derfor vi har ønsket en lånebasert ordning. Vi ser at regjeringen har kommet frem til en kombinasjon av låneordning og generell støtte, som vi nå skal vurdere konsekvensene av, sier nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, i en pressemelding fra partiet.

Han viser til koronastøtten, og mener det da var vanskelig å lage en ordning som traff godt nok.

– Det viktigste er at bedriftene spare strøm og bidrar til grønn omstilling på lang sikt. Derfor er ENØK-krav til næringslivet et viktig krav som bidrar til et grønnere næringsliv, det håper jeg regjeringen sørger for, sier han.

Makspris

Rødt-leder,Bjørnar Moxnes, understreker viktihgheten av å strenge utbytteforbud og grep som sørger for at strøstøtten nå ikke gir ekstra profitt til de som ikke trenger støtten.

– Samtidig løser ikke forslagene den grunnleggende strømpriskrisa for folk og næringsliv. Det trengs en makspris på strøm, som Rødt lenge har tatt til orde for, og vil stille forslag om i mandagens stortingsmøte, sier Moxnes i en pressemelding.