Ser kraftig økning i kunder som søker avdragsfrihet: – Trenden fortsetter

Ifølge Nordea doblet antall søknader om avdragsfrihet seg i høst, sammenlignet med i fjor vår, og tendensen fortsetter. Samtidig ser DNB og Danske Bank en liten økning i disse søknadene nå.

LÅN: Nordea opplever økning i antall kunder som både søker om avdragsfrihet og forlengelse av løpetiden på lånet.

Rentene og de høye prisene har begynt å gripe ordentlig inn i folks lommebøker, og dernest også sparegriser.

Norges Bank hevet renten seks ganger i fjor, men effekten på folks boliglån kommer alltid noen måneder senere. Så det er først i disse dager at folk opplever boliglånsrenter rundt 4 prosent.

Og på tampen av fjoråret knuste nordmenn sparegrisen for første gang siden finanskrisen.

Nå melder Nordea at de ser en kraftig økning i folk som søker om å få slippe å betale avdragene på lånet.

– Sammenlignet med nivået våren 2022, doblet antall søknader seg gjennom høsten, og vi ser at trenden har fortsatt de første par månedene i år, sier pressesjef Cathrine Graff i Nordea.

NEDBETALING: Pressesjef Cathrine Graff i Nordea sier banken opplever også opplever en økning i kunder som vil forlenge nedbetalingstiden på lånene sine.

Også Danske Bank og DNB begynner å se en liten økning i søknader om avdragsfrihet.

– Pågangen inn til våre kundebehandlere knyttet til avdragsfrihet i januar var opp 20 prosent sammenlignet med samme måned året før, sier kommunikasjonssjef i Danske Bank, Øystein Schmidt til E24.

Også utslag på nedbetalingstiden

Danske Bank understreker likevel at det fremdeles er få som kontakter dem totalt sett.

– Men det er med andre ord flere enn man så ved starten av fjoråret, sier Schmidt.

PÅGANG: Kommunikasjonssjef i Danske Bank, Øystein Schmidt, viser til en økning på 20 prosent i hvor mange som kontakter banken om avdragsfrihet i januar i år, sammenlignet med januar i fjor.

Også hvor lang nedbetalingstid man har på lånet, er noe folk begynner å justere på nå.

Selv om de ikke har konkrete tall, melder Nordea at de har hatt en økning i antall kunder som har forlenget løpetiden på lånet.

– Våre rådgivere melder at mange kunder nå bruker dette som et grep for å få litt romsligere månedsbudsjett, og lettere kunne håndtere høye strømregninger og økte husholdningsutgifter ellers, sier Graff i Nordea.

Justeringer på løpetiden på lånene ser også DNB, men i mindre grad.

Konserndirektør for personmarked i DNB, Ingjerd Spiten, mener at folks terskel for å gjøre noe med boliglånet er ganske stor.

– Vi nordmenn bruker også boliglånet vårt som vårt viktigste spareobjekt, og mange av oss prioriterer å redusere andre forbruksområder før man går til banken for å refinansiere lånet eller søke om avdragsfrihet, sier Spiten.

SMÅ UTSLAG: – Mange prioriterer å redusere andre forbruksområder før man går til banken for å refinansiere lånet eller søke om avdragsfrihet, sier konserndirektør for personmarked i DNB, Ingjerd Spiten.

DNB-direktøren sier at det er svært sjelden at nordmenn ikke klarer å betjene lånene sine, og at i tilfellene det skjer er det ofte alvorlige ting ligger bak. Som at man har mistet jobben eller at det er andre personlige problemer som påvirker økonomien.

Fredag kommer det ferske boligpristall.

Etter å ha nådd toppen i august, så man at boligprisene startet å dale. Prisfallet i fjor høst var det største i bruktboligmarkedet siden finanskrisen.

Likevel opplevde man «januareffekten» og fikk et lite oppsving i årets første måned. Men korrigert for sesongvariasjonene var boligprisene i januar uendret.

I lang tid har det for mange vært vanlig å kjøpe ny bolig før salg av den gamle.

– Noe behov for forlengelse

E24 har spurt DNB, Nordea og Danske Bank om de nå ser at nordmenn i større grad står i en mellomfinansieringsskvis nå, hvor man i en periode står med to boliger å finansiere.

Ingen av bankene opplever økt etterspørsel etter mellomfinansieringslån.

Pressesjef i Nordea, Cathrine Graff, sier imidlertid dette:

– Vi ser at det er noen som har behov for en forlengelse, men det oppleves ikke å være noen utfordringer rundt dette.

Ifølge konserndirektør for personmarked i DNB, Ingjerd Spiten er boligmarkedet velfungerende.

– Boliger selges raskt, derfor er det få som blir sittende over tid med for eksempel to boliger, sier Spiten.