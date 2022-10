Nobelprisvinner spår lavere renter og inflasjon

Ben Bernanke, en av årets vinnere av Nobels minnepris i økonomi og tidligere sentralbanksjef i USA, tror på lavere inflasjon og økonomisk bedring.

Ben Bernanke talte mandag på et seminar ved Brookings Institution i Washington.

– Jeg tror vi vil se relativt lave renter fremover, sa han under en tale i Washington mandag, kort tid etter at 68-åringen ble tildelt nobelprisen.

Bernanke uttalte at han har stor tillit til nåværende sjef Jerome Powell og sine tidligere kolleger i sentralbanken, men var tydelig på at de står overfor en stor utfordring med å heve renten nok til å kjøle ned økonomien og tøyle inflasjonen.

– Rentene er mye høyere enn de var for noen år siden, men i et historisk perspektiv er de ikke så høye. Jeg tror inflasjonen vil gå ned over tid, og økonomien vil stabilisere seg, og da vil vi se lave renter, kanskje ikke så lave som før pandemien, men relativt lave, var spådommen fra den tidligere sentralbanksjefen.

Fikk beskjed av datteren

Bernanke var på vei til et seminar hos den anerkjente tenketanken Brookings Institution da han fikk høre om utmerkelsen og kunne slippe Nobel-jubelen løs.

– Det var helt uventet. Min kone og jeg hadde slått av mobiltelefonene våre da vi la oss i går kveld og tenkte ikke på det. Det var til slutt datteren vår i Chicago som kontaktet oss for å informere om prisen, sa han.

68-åringen fikk nobelprisen for sin forskningsrapport på 1980-tallet om bankkriser og hvordan det finansielle systemet kunne påvirke økonomien.

– Fryktet at verdensøkonomien skulle falle

– Det jeg argumenterte for var at utviklingen i finansielle systemer kan ha viktige makroøkonomiske konsekvenser, sa Bernanke.

Som USAs sentralbanksjef mellom 2006 og 2014, var Bernanke en av de store skikkelsene i en global finanskrise som skapte dype økonomiske problemer over hele verden i perioden 2008–2009.

– Det gjorde meg fast bestemt på å gjøre alt jeg kunne for å forhindre at det finansielle systemet kollapset, fordi jeg fryktet at det kunne få verdensøkonomien til å falle sammen, sa 68-åringen fra talerstolen.