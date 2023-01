Equinor forsvarer Melkøya-prosjektet: – Mye mer enn en stor kraftforbruker

Equinor vurderte en løsning med ekstra gasskraft og CO₂-fangst på Melkøya i 2009 og 2010 etter krav fra Miljødirektoratet, men landet på at det ble for dyrt.

Equinor konkluderte i 2010 med at CO₂-rensing ville koste 4.500 til 6.000 kroner per tonn CO₂ som ble fjernet. Til sammenligning blir de fleste klimatiltakene i Miljødirektoratets oppskrift på klimakutt («Klimakur») oppgitt til å koste under 1.500 kroner tonnet.

Da investeringsbeslutningen for full elektrifisering av Melkøya ble tatt i 2022 anslo Equinor at vil koste 1.700 kroner per tonn CO₂ som fjernes.

Selskapet vurderte også CO₂-fjerning på nytt i 2017–18 og kom til at det ikke kunne konkurrere med elektrifisering.

En løsning med CO₂-rensing ville kreve to nye gassturbiner for å sikre nok energi, opplyser Equinor. Da måtte Melkøya også utvides med 18.000 kvadratmeter, og LNG-anlegget ville måtte stenges i et halvt år.

Det er for lite kapasitet i dagens rørledning til all CO₂-en som måtte lagres, og det ville trolig kreve nytt rør, ny brønn og trolig også et nytt reservoar, påpeker Equinor.