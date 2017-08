Støre slår tilbake mot bryggekritikken - og får støtte

Arbeiderne som oppgraderte brygga på landstedet til Ap-leder Jonas Gahr Støre i 2011, gjorde jobben uten at skatt og moms ble betalt. Det skriver Finansavisen onsdag.

Støre selv opplyser til Finansavisen at det var hans vaktmester på hytta i Kilsund i Arendal, Olaf Halvorsen, som var hans avtalepartner, og at alt mellom dem ble gjort opp med faktura og moms inkludert.

– Jeg har betalt for et avtalt oppdrag til avtalt pris, med faktura og moms til Olaf Halvorsen, opplyser Støre i en e-post som Aps sekretariatsleder på Stortinget, Hans Kristian Amundsen, har videresendt til Finansavisen.

– Hvordan han organiserte arbeidet var hans ansvar, sier Ap-lederen.

I en Facebook-post onsdag skriver Støre at han har behov for å si fra om det han opplever som et personangrep.

– Finansavisens førsteside etterlater i dag inntrykk av at jeg har benyttet svart arbeid. Det har jeg ikke, skriver han.

Får støtte

Støre får støtte fra flere hold. Statsminister Erna Solberg er en av de som har forsvart Ap-lederen.

– Jeg synes Støre har svart godt for seg i dag. Jeg håper vi kan få valgkampen tilbake til de politiske sakene, sier Solberg i en SMS til VG.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener også Ap-leder Jonas Gahr Støre gjorde hva han kunne for å forsikre seg om at det ikke ble jobbet svart på brygga i Arendal.

– Hvis alle gjorde like mye for å handle hvitt som Støre har gjort i denne bryggesaken, ville det bli mindre svart økonomi, framholder Kristin Skogen Lund på Twitter.

Også Jan Arild Snoen i borgerlige Minerva rykker ut til Ap-lederens forsvar.

– Jonas Gahr Støre har gjort det som man med rimelighet kan forvente for å sikre ordnede forhold da han fikk fikset bryggen sin. Og mer til, konkluderer han.

– Drittpakke

Retorikkstipendiat, Ap-medlem og tidligere statssekretær Trygve Svensson mener det hele er snakk om en drittpakke.

– Jeg håper det finnes noen gravejournalister som kan ta en titt etter hvem som har plantet dette, hva som er meningen bak, og hvorfor noe som skjedde i 2011 brått dukker opp i 2017, framholder Svensson på egne Facebook-sider.

Han viser til at Finansavisens sak er skrevet av Kjell Erik Eilertsen, som ifølge Svensson befinner seg «lysår ute på høyresiden». Også Snoen er inne på Eilertsens person og trekker fram journalistens «skarpe tone mot innvandrere» i sosiale medier.

– Det er vel ikke tilfeldig at Finansavisen slipper en seks år gammel sak tre uker før valget, skriver Snoen.

Vennetjenester

Ifølge Finansavisen utførte ikke Halvorsen jobben alene. Vaktmesteren benyttet to arbeidere, og alt ble gjort opp som gjenytelser og vennetjenester, uten skatt og moms.

Støre sier han ikke fikk informasjon om at det handlet om gjenytelser uten skatt og moms, og sier han ikke hadde grunn til å anta at det var behov for ytterligere oppfølging fra hans side.

– Oppdraget med utbedringen ble gitt Olaf Halvorsen, som hadde totalansvaret for utførelsen. Jeg forholdt meg til ham, som var ansvarlig for å utføre arbeidet med det utstyr og den hjelpen han trengte, twitret Støre tirsdag kveld.

Halvorsen sier han ikke var klar over at bytte av profesjonelle tjenester er skatte- og momspliktig.

– Ikke svart arbeid

På NRKs Politisk kvarter onsdag morgen, utdypet Støre sitt svar og gjentok at han ikke benyttet seg av svart arbeid.

– For seks år siden skulle jeg gjøre en jobb på brygga, og én som hadde hjulpet meg med å gjøre arbeid tidligere der påtok seg oppdraget til avtalt pris. Han gjennomførte arbeidet, men det som Finansavisen nå legger fram, seks år etter, er at noen har hjulpet ham i det arbeidet, og de stiller spørsmål ved om de har fått betalt oppgjør som de skulle. Jeg påpeker at jeg har betalt for det oppdraget jeg bestilte, jeg har betalt moms etter faktura. Jeg var ikke der nede da arbeidet pågikk, og hvordan arbeidsforholdene var mellom ham og de som har hjulpet ham med deler av det arbeidet, det må være et forhold mellom dem, sa Støre på Politisk kvarter onsdag morgen.

– Jeg inngikk en avtale med en meget pålitelig og dyktig person. Jeg gikk ikke inn for å se på hvilke avtaler han gjorde med dem som hjalp ham med deler av det arbeidet, sier Støre.

I vår foreslo Ap-lederen personlig i Stortinget å utvide det såkalte solidaransvaret til også å gjelde bestiller. Prinsippet gjør oppdragsgiver, i dette tilfellet Støre, ansvarlig for at alle ansatte og innleide vikarer nedover i oppdragskjeden får utbetalt det de skal.

– Jeg gjorde det du kan gjøre når du har en hytte og noen hjelper deg på brygga. Du får en forsikring fra dem som gjør det om at alt er i orden. Det mener jeg er innenfor rammen av det du kan gjøre i en slik sammenheng, svarer Støre.