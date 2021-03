5,4 omstillingsmillioner til Rogaland

Stortinget har bevilget 5,4 millioner kroner til Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram i Rogaland. Pengene legger grunnlag for omstilling og ny næringsvirksomhet i regionen.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det melder Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det er fortsatt krevende for mange bedrifter, og behovet for lokale støttespillere er viktigere enn noen gang. Næringshagene og inkubatorene er til stede i hele landet. De kjenner de lokale bedriftene og legger til rette for ny næringsvirksomhet og flere arbeidsplasser, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i meldingen.

Fakta Sivas næringshage- og inkubasjonsprogrammer Til sammen deltar 39 næringshager og 33 inkubatorer over hele landet i Sivas næringshage- og inkubasjonsprogrammer.

Næringshage-programmet tilbyr utviklingsorienterte bedrifter tilgang til felles lokaler, kompetanse, nettverk og et faglig og sosialt fellesskap.

Inkubasjonsprogrammet bidrar til å identifisere ideene bedriftene sitter på, slik at de kan vokse og nye vekstbedrifter kan oppstå. Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Les mer

Totalt bevilges 76 millioner til utsatte bedrifter over hele landet.

Den økte bevilgningen skal, ifølge departementet, sikre at næringshagene og inkubatorene fortsatt kan bistå bedrifter som er rammet av pandemien med kompetanse, nettverk og andre vekstfremmende tiltak.

Pengene gjør at Siva kan frafalle krav om egenandel fra bedrifter som er rammet av pandemien og møte økt etterspørsel fra bedrifter som trenger bistand.

Midlene kommer i tillegg til ekstrabevilgningen på 40 millioner kroner i 2020.