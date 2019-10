Aker Solutions med overskudd på 553 millioner kroner i tredje kvartal

Det var et høyere aktivitetsnivå for Aker Solutions ASA i tredje kvartal 2019 sett opp mot samme periode i fjor. Selskapet hadde flere nøkkelleveringer verden over, og omsatte for 7,1 milliarder kroner. Driftsresultatet var på 553 millioner kroner.

Det er en omsetningsøkning på 300 millioner kroner fra samme periode året før, og en økning i driftsresultatet på 90 millioner kroner.

I kvartalsrapporten trekkes arbeidet med Johan Sverdrup-feltet frem. Der ble produksjonen startet 5. oktober, to måneder før skjema, og under budsjettet. Også oljefunnet i Mariner-prosjektet i Storbritannia, samt leveringene til Ærfugl og Skogul prosjektene trekkes frem som en årsak til det gode resultatet.

– Vi leverte nok et kvartal med omsetningsøkning sett opp mot forrige år. Det er fremdeles mye konkurranse i markedet, men vi fortsetter å se høy aktivitet i våre hovedmarked. Til tross for at det tar lenger tid før prosjekter blir tildelt, forventer vi at flere prospekter blir avgjort i løpet av det neste halvåret, sier Aker Solutions sjef Luis Araujo.

Forventer nedgang i 2020

Inntektene på ordre var 4,7 milliarder kroner i kvartalet, noe som drar det etterslepende arbeidet opp til totalt 27,4 milliarder kroner. Aker Solutions vant totalt 37 front-end ordre i perioden, totalt 111 i år. Det er litt høyere enn på samme tid i fjor.

Ifølge kvartalsrapporten har Aker Solutions for øyeblikket levert inn anbud på kontrakter for totalt 55 milliarder kroner. De forventer også økt aktivitet i fremtiden.

Aker Solutions økte omsetningen med 12 prosent i 2018, og forventer at omsetningen vil øke med noenlunde det samme i 2019. I 2020 forventer de derimot at omsetningen og driftsresultatet vil falle litt.

– Etter å ha levert nesten 25 prosent omsetningsøkning og stabile marginer de to siste årene, forventer vi litt lavere omsetning og marginer neste år. Dette er på grunn av den store konkurransen i markedet. Vi tror likevel vi er i god posisjon til å vinne anbud og levere et solid årsresultat også i 2020.