Grønt lys for Europa-ferie – men bare til land med lav smitte

Om tre uker slipper både innreisende turister og nordmenn som har vært på ferie i Europa å gå i karantene. Men bare for land med kontroll på smitten.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Statsminister Erna Solberg på pressekonferansen om koronasituasjonen og reiser. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

– Sånn som det ser ut akkurat nå, ville for eksempel Tyskland vært grønt, Portugal rødt, mens Spania er det vi kan kalle for grått fordi vi nå ikke har gode nok data for å vurdere det ut fra kriteriene, sa helseminister Bent Høie (H) da han og regjeringen presenterte de nye reiserådene torsdag.

Folkehelseinstituttet (FHI) har fått i oppgave å lage et kart over hvilke land som oppfyller et sett med objektive krav til smittesituasjonen. De landene som får grønt lys, blir godkjente feriedestinasjoner for nordmenn, og samtidig får turister fra disse landene slippe inn i Norge uten karantene fra 15. juli.

Kan endres

Kartet for Schengen- og EØS-området vil være klart 10. juli og skal deretter oppdateres hver 14. dag i takt med smitteutviklingen.

– Man kan altså risikere at man booker ferie på et tidspunkt hvor et land har lavt smittetrykk, noen uker senere kan landet ha fått en forhøyet smitterisiko og ikke lenger oppfyller kriteriene. Da må man i karantene når man kommer hjem. Man kan også risikere lokale restriksjoner. Blant annet har Tyskland nå stengt to områder ned på grunn av smitteutbrudd, det samme har en region i Spania gjort, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun understreker tydelig at det er stor usikkerhet rundt situasjonen.

– Dette er ikke bare opp til norske myndigheter å bestemme. Det er faktisk situasjonen på smitte som er avgjørende. Så det å reise utenlands innebærer en betydelig uforutsigbarhet, understreker Solberg.

Gotland mister godkjent-stempel

Hvis du vil ha forutsigbarhet må du planlegge for å feriere i Norge, ifølge statsministeren. Med seg på pressekonferansen hadde hun et ferskt eksempel på at reiserådene kan endres fort. Hun kunne fortelle at nordmenn ikke lenger kan reise til Gotland i Sverige uten å havne i karantene, slik man har kunnet gjøre de to siste ukene.

– FHI kommer i dag med en oppdatert vurdering som viser at smittesituasjonen på Gotland ikke lenger oppfyller kriteriene, sa Solberg på pressekonferansen.

Bortsett fra Sverige kan man fortsatt reise til alle øvrige deler av Norden uten karantene ved hjemkomst.

– Ikke oppfordring

Parallelt med at regjeringen har stilt krav om karantene ved hjemkomst fra Europa, har også de offisielle rådene fra UD vært å unngå reiser utenfor de «godkjente» områdene i Norden.

Etter hvert som karantenereglene endres, vil også UD oppdatere sine reiseråd.

– Selv om UD fra 15. juli gjør unntak fra reiserådet for de landene som FHI anbefaler, så er ikke det en oppfordring til å reise. De som planlegger en reise, må sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man planlegger å reise til, understreker utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Hun legger til at smitteutviklingen i Europa er fortsatt uoversiktlig og kan endre seg raskt.

– Hver enkelt bør tenke nøye gjennom om det er nødvendig å reise, sier utenriksministeren.