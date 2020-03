Kraftig økning i salget hos Vinmonopolet under koronautbruddet – stenger ikke dørene

Vinmonopolet holder åpent under koronautbruddet. Nå har de en kraftig økning i salget, etter at grensehandelen, taxfree-salget og utelivet gikk i dvale.

Vinmonopolet opplever økt salg under koronautbruddet og skal ikke stenge dørene. Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB-Anders R. Christensen

– Vi selger langt mer enn vanlig, og vi forventer å selge mer i dagene og ukene som kommer, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til NTB.

På en normal uke selger Vinmonopolet rundt 1,6 millioner liter drikke, mens de den siste uken har solgt 2,1 millioner liter.

– Grunnen er sannsynligvis at det nesten ikke er grensehandel, taxfreehandel og alkoholsalg i utelivet. Mesteparten av dette har tatt en midlertidig pause, og da ser vi at mange kommer til oss for å handle i stedet, sier Nordahl.

– Ingen planer om å stenge polet

Nordahl kjenner ikke til at noen av Vinmonopolets ansatte har testet positivt på koronaviruset covid-19, og butikkene holder åpent som normalt.

– Vi er et alkoholpolitisk redskap, så hvis vi skal stenge som følge av koronautbruddet, er det en beslutning som må fattes av politikerne på bakgrunn strengere tiltak i samfunnet for å begrense smittespredning, sier Nordahl.

– Ingen grunn til å hamstre

Han understreker at Vinmonopolet håper at folk viser moderasjon, og at det totale alkoholkonsumet ikke øker.

– Vi vet fra tidligere, som etter 22. juli og 11. september, at folk kjøper mindre alkohol under kriser. Likevel har vi ikke opplevd lignende situasjoner som denne før, så det er vanskelig å si hvordan utbruddet vil slå ut, sier Nordahl.

Den siste uka har kundene også kjøpt mer per handel. Vanligvis kjøper hver kunde i snitt 2,2 liter, mens kundene etter at regjeringen innførte de kraftige koronatiltakene i forrige uke har kjøpt rundt 3 liter per handletur.

– Det tilsvarer omtrent en flaske mer per transaksjon. Vi håper det betyr at kundene er flinkere til å planlegge turene, og at de kanskje handler for venner og familie, slik at man luker vekk unødvendige handleturer.

Nordahl understreker at Vinmonopolet har nok varer, og at de klarer å håndtere det økte salget.

– Det er ingen grunn til å hamstre, sier han.

– Lett å gå i feriemodus

I forrige uke uttrykte alkovettorganisasjonen Av-og-til bekymring i forbindelse med at det ble meldt om hamstringstendenser hos Vinmonopolet.

– Det kan være lett å gå litt i feriemodus når man har hjemmekontor og ikke skal rett i møte morgenen etter. Husk da at det som bare er kveldskos for deg, lett kan gjøre et barn urolig. Det skal veldig lite alkohol til før barna merker en forandring de ikke liker, sa generalsekretær Randi Hagen Eriksrud.