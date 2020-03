Oljefondet solgte seg ut av 28 selskaper av klimahensyn

I sitt arbeid med ansvarlig forvaltning solgte oljefondet seg i fjor ut av 42 ulike selskaper av hensyn til blant annet klima og kamp mot korrupsjon.

Foto: Heiko Junge

Fondet solgte seg ned i 16 selskaper hvor kull utgjør en relevant del av kraftproduksjonen. Samtidig kvittet fondet seg med aksjer i tolv selskaper hvor kullutvinningen utgjør en «relevant del av selskapets virksomhet».

Totalt solgte oljefondet seg dermed ned i 28 selskaper av klimahensyn.

Samtidig foretok fondet åtte såkalte risikobaserte nedsalg av menneskerettshensyn, mens ett selskap forsvant ut av fondets portefølje på grunn av korrupsjonspåstander.

Fondet solgte seg ut av fem selskaper av andre hensyn, blant annet virksomhet knyttet til uakseptabel miljørisiko.

I kjølvannet av flere skandaler knyttet til hvitvasking tok oljefondet i fjor opp problemer knyttet til dette med 14 ulike banker i sitt arbeid med ansvarlig forvaltning.

– Hvitvasking er ett av temaene vi har hatt særlig fokus på i 2019. Selskaper som er utsatt for dette, bør ha interne retningslinjer og prosedyrer for å unngå hvitvasking, sier direktør for eierskap Carine Smith Ihenacho i oljefondet.

– Vi har blant annet innledet dialog med 14 banker som på grunn av sine produkter og tjenester kan bli misbrukt til hvitvasking, sier hun.

Oljefondets årlige rapport om ansvarlig forvaltning ble lagt fram tirsdag.

Oljefondet hadde i fjor totalt 3.412 møter med 1.474 selskaper.