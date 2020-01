Mangedobler prisen på lynlading - elbilforeningen reagerer

Nå risikerer elbileiere å betale flere hundre kroner for en lynlading hos nettverket Ionity.

- Det kan virke som tysk bilindustri ikke skjønner bæret av det norske elbilmarkedet, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Torsdag ble det kjent at hurtigladeselskapet Ionity, som ble etablert av Volkswagen-gruppen, Daimler, Ford og BMW, skrur opp prisene på sine stasjoner i Norge og resten av Europa. Hyundai-gruppen, som står bak blant annet Hyundai og Kia, har også blitt partner i samarbeidet.

Lokalt har Ionity lynladestasjoner på Lura og Sira.

Introduksjonstilbudet med 80 kroner for en ladeøkt utgår, og skal erstattes av 0,79 euro per kilowattime (kWh), som etter dagens vekslingskurs utgjør i overkant av 7,80 kroner.

Ionity har i tillegg valgt å ta i litt ekstra, slik at den norske prisen skal bli 8,40 kroner per kWh. Det gjør at det fort vil koste over 20 kroner per mil å kjøre større elbiler. I klartekst: Mye dyrere enn bensin og diesel.

De nye prisene gjelder fra 31. januar 2020.

– Uhørt

- Et slikt prisnivå for lynlading er uhørt, og betyr i praksis at Ionity priser seg høyere enn fossilt drivstoff. I tillegg velger de å kreve en høyere pris i Norge enn i resten av Europa. Det betyr altså at elbilistene i det mest utviklede markedet skal utsettes for landeveisrøveri for å finansiere videre utbygging andre steder, sier Bu.

- Det nytter ikke å prise lynladetjenestene likt i alle markeder. Strøm er billigere i Norge enn i en rekke andre europeiske land, og vi har mange flere kunder, og det må selvsagt reflekteres i prisen på lynlading. IONITY priser seg nå ut av markedet, og resultatet vil uunngåelig bli færre kunder, sier Bu.

– Attraktive ladetilbud

Ionity forsvarer sitt standpunkt på følgende måte på sin Facebook-side:

«Avhengig av ladebehovet, kan kunder velge attraktive ladetilbud fra en av Ionitys leverandører av ladetjenester som; Audi e-tron ladekort, Mercedes me Charge, BMW ChargeNow, Porsche-ladekort, Volkswagen WeCharge og mange flere.»

Jan Haugen Ihle, regionsjef i Ionity i Nord-Europa, sier dette til Aftenbladet om kritikken fra elbilforeningen:

– Hvis du lader 80 eller 90 prosent av tiden hjemme, er fortsatt elbil billigere enn fossilt sett over for eksempel ett år. Elbilforeningen tar også utgangspunkt i ad hoc-pris, og ikke avtalepriser som for eksempel hos Audi, sier Ihle.

– Audi sitt ladekort har en pris på 189 kroner måneden, samt 3,2 kr/kWh. Dette kortet har en svært lite forbrukervennlig bindingstid på 12 måneder, som automatisk fornyes for 12 nye måneder med mindre man sier det opp i god tid, mener elbilforeningen.

Altså gjelder den nye kWh-prisen på 8,40 kroner dropin-kunder som ikke har avtale.

