Kraftig salgsvekst etter at SAS-streiken startet

Flyselskapet Norwegian solgte fem ganger så mange billetter i timene etter SAS-pilotene gikk ut i streik. I tillegg virker det som at flere flypassasjerer har valgt andre reisemåter.

Flyene til Norwegians begynner å bli fulle.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Etter lange forhandlinger, og flere utsatte frister, gikk SAS-pilotene ut i streik klokken 12 mandag.

Norwegian så umiddelbart effekter av streiken.

– Mellom klokken 12 og 15 i dag solgte vi fem ganger så mange billetter som vi gjorde i samme periode for en uke siden, sier kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Grete Roald, til E24.

Norwegian har opplevd et godt salg av billetter for sommerferien, og ble allerede før streiken positivt påvirket av den langvarige meglingen mellom SAS og pilotene.

– Økningen i salget begynte allerede da det ble varslet fare for streik for litt over to uker siden og deretter har økningen bare fortsatt, sier Roald.

Kommunikasjonsdirektør Grete Roald, i Norwegian.

– Ketchupeffekt

Norwegian melder at de allerede før streiken hadde høy fyllingsgrad på flere flyginger.

– Vi har allerede ganske fulle fly på mange avganger, spesielt til de typiske strand-destinasjonene i Sør-Europa, sier Grete Roald.

På samme måte som Norwegian, så ser flyselskapet Flyr en positiv effekt av streiken i SAS.

– Salget økte med 10 gangeren umiddelbart etter streiken ble annonsert. Det var nok en ketchupeffekt, men vi ser nå i ettermiddag 2–3 ganger så høyt salg som vanlig, sier Anita Svanes, kommunikasjonsdirektøren i Flyr.

Også Flyr opplever at mange av setene på avgangene fylles opp.

Både Norwegian og Flyr har stanset muligheten for å kjøpe såkalte flex-billetter i forbindelse med streiken. Norwegian har tidligere forklart dette med at de i andre tilfeller har sett at slike billetter blir avbestilt så fort en streik har blitt avverget.

Høyere priser

Dersom man ønsker å reise med Norwegian til Bodø, er første ledige billett onsdag, med en minstepris på 4999 kroner. For å fly til Kristiansand før søndag, må man betale 2999 kroner. Dette per klokken 19:30, mandag.

Roald sier at Norwegians priser er dynamiske.

– Prisene blir til ut fra tilbud og etterspørsel. Det er naturlig at prisene går opp når mange ønsker å dra til de destinasjonene vi har tilgjengelig.

Mange av Norwegians flyginger er nesten fullbookede. Roald sier at det er helt naturlig at de siste billettene blir dyrere, ettersom de styrer prisene ut fra tilgjengeligheten i markedet.

Svanes i Flyr sier at selskapets priser til enhver tid bestemmes av tilbud og etterspørsel.

– Flyr har ikke noen spesielt stor prisøkning på sine billetter, men på enkelte har det vært en moderat økning. Nå fyller flyginger seg fort opp.

Hopper på toget

Men det er ikke bare flybransjen som har opplevd økt etterspørsel mandag. Både SJ og Vy vitner om økt pågang på sine tog.

– Det ser ut til at flere reiser med tog. Vi har merket at togbillettsalget har økt etter at streiken ble et faktum klokken 12, sier informasjonssjef i SJ Norge, Hilde Lyng.

SJ er et svensk togselskap som siden 2020 har operert med tog på flere toglinjer i Norge. Selskapet har sett en oppgang i passasjerer helt siden pandemien, og har hatt stor pågang i forkant av sommeren.

– Det at flystreiken gjør at flere kjøper billetter hos oss er det ingen tvil om, sier Lyng.

Kommunikasjonssjef i Vy, Gina Scholz.

Vy har i likhet med SJ sett et økt billettsalg etter begynnelsen av pilot-streiken.

– Det er mange som stiller seg spørsmålet om hvordan de skal komme seg mot Europa, kommunikasjonssjef i Vy, Gina Scholz.

Vy tilbyr reiser til enkle storbyer i nabolandene. Det gir nordmenn alternativet til å starte flyreisen fra et annet sted enn Oslo Lufthavn.

Vy så allerede da det var streikefare at antall bookinger gikk opp, og at mange gjorde søkt på reiser. Togselskapet forventer flere bestillinger fremover.

Scholz advarer at det kan bli mange fulle avganger, og at folk må være forberedt.

– Reisende må innstille seg på å være fleksible, sier hun.

Begge sier det er mange som har valgt å ta ferieturen i Norge.

– Men jeg tror at det er mange som har gledet seg til utenlandsferie i år, sier Scholz.