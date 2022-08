SAS et steg videre i rettsmaraton – fikk rettens ja til å betale utgifter

SAS har fått tommel opp av konkursdomstolen til å fortsatt betale lønninger, leverandører, skatter og avgifter.

SAS tok opp ti punkter under onsdagens høring.

Publisert: Nå nettopp

Onsdag ettermiddag koblet advokater og rådgivere seg opp til den fjerde telefonhøringen i SAS’ Chapter 11-sak i konkursdomstolen i New Yorks sørlige distrikt.

Chapter 11-prosessen gir SAS konkursbeskyttelse og gjør det mulig for SAS å gjennomføre finansielle restruktureringer, samtidig som de holder flyene på vingene og selskapet i drift.

Prosessen gjør at ingen kreditor kan slå SAS konkurs, eller ta tilbake eiendeler som er lånt til flyselskapet, så lenge beskyttelsen gjelder.

Ti punkter

Men en annen del av prosessen er følgende: hver gang store summer skal brukes, må SAS til den amerikanske konkursdomstolen for å få dommer Michael Wiles’ godkjenning. Og i tillegg må de få kreditorene med på laget.

Lauren Tauro er en av fire advokater fra advokatfirmaet Weil, Gotshal & Manges LLP som representerer SAS i Chapter 11-prosessen. De andre er Gary T. Holtzer, Kelly DiBlasi og David Griffiths.

Onsdag fikk SAS nettopp en av flere formelle godkjenninger til å holde selskapet i videre drift.

Det var ti punkter på dagens agenda og de dreide seg om godkjenninger for alt fra å kunne betale leverandører, skatter, avgifter, drivstoff og betale lønn til sine ansatte.

Allerede i forkant av onsdagens høring hadde SAS blitt enig med kreditorene om de ti punktene, så det var dermed ingen overraskelse da en av advokatene til den nylig innsatte kreditorkomiteen for usikrede kreditorer sa følgende:

– Vi har ingen innvendinger.

Dommer Wiles hadde på sin side noen korte ordlyds-kommentarer til to av de ti punktene, som SAS’ advokat Lauren Tauro ville endre, før endelig godkjenning.

Erno Hildén ble SAS’ nye finansdirektør i slutten av mars i år.

Får betale delregning

I forrige uke var det også en høring i saken. Da ble det besluttet å flytte flere av sakene over til denne uken for at den nylig innsatte kreditorkomiteen for usikrede kreditorer skulle få tid til å sette seg inn i dokumentene.

Mandag var det en kort høring som handlet om flyleveranser og finansiering av disse.

Der ba SAS om godkjenning, og fikk den, til å betale en delregning på 10,6 millioner dollar, tilsvarende drøyt 100 millioner kroner, for et nytt Airbus 320neo-fly.

Ifølge et av rettsdokumentene, ført i pennen av SAS’ finansdirektør Erno Hildén, har SAS bestilt 30 fly av denne typen. I tillegg har de bestillinger inne på to A350-900.

Samlet prislapp for de nye flyene er på 1,8 milliarder dollar, tilsvarende 17,5 milliarder kroner etter dagens kurs.

Ny høring i slutten av august

Onsdag ba SAS’ advokat Tauro om en ny høring 30. august klokken 17 norsk tid.

Dit ville hun på vegne av flyselskapet bringe til torgs spørsmål om nye godkjenninger for å betale andre delregninger. Et annet punkt er leasing.

Det er fra før kjent at SAS vil prøve å tvinge flere av selskapene de leaser fly av til å kutte i leien og ta tilbake fly.

– Generelt så går prosessen fremover og vi vil informere løpende når det er saker av betydning. SAS kommer til å levere inn ulike handlinger til domstolen og gjennomføre høringer gjennom hele prosessen, som er ventet å ta 9–12 måneder, sier direktør for investorrelasjoner, Louise Bergström til E24.

Frist natt til lørdag

Mens det går i tung jus for det kriserammede SAS over Atlanteren, venter flyselskapet fremdeles på pilotenes siste ord om den fremforhandlede tariffavtalen.

Enigheten mellom pilotforeningene og SAS, som avblåste en over to uker lang pilotstreik, innebærer at det inngås en femårig tariffavtale.

Alle detaljene i avtalen er ikke kjent. Det er derimot kjent at piloter som mistet jobben under pandemien nå har gjenansettelsesrett også i SAS Link og SAS Connect, i tillegg til SAS Scandinavia som de tidligere også har hatt.

Pilotenes arbeidsuke økes samtidig fra 47,5 timer til 60 timer. I tillegg til at pilotene går ned 5 prosent i lønn.

Men om medlemmene i både de to norske, de svenske og danske pilotforeningene vil stille seg bak den fremforhandlede avtalen er fremdeles uvisst.

Avtalen skal stemmes over og utfallet blir klart natt til lørdag 6. august.