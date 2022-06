Vår Energi faller tungt på negativ Oslo Børs

Oljeselskapet er ned mer enn åtte prosent etter storeiere solgte aksjer. Samtidig faller Børsen og oljeprisen holder seg over 123 dollar fatet.

Hovedindeksen er ned 0,40 prosent ved 12.30-tiden.

Oljeprisen steg kraftig onsdag kveld, og handles i skrivende stund på 123,36 dollar fatet. Det er en oppgang på rundt to dollar fra Børsen stengte onsdag, men en liten nedgang siden midnatt.

Utviklingen i oljeprisen kommer etter at tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, viste at de amerikanske råoljelagrene steg mens bensinlagrene falt med overraskende 0,8 millioner fat. Analytikerne hadde ventet en økning på 1,1 millioner fat, ifølge Reuters.

Fallet i bensinlagrene skjer samtidig som etterspørselen etter drivstoff fortsetter å stige tross høye priser.

Vår Energi-salg

Oljeselskapet Vår Energi er i fokus torsdag etter at selskapets storeiere, Eni og Hitecvision, har solgt aksjer gjennom natten.

Totalt solgte de to selskapene 124,8 millioner aksjer til kurs 40,20 kroner per aksje. Det tilsvarer en rabatt på over 12 prosent fra gårsdagens sluttkurs. Samlet ble aksjene dermed solgt for over 5 milliarder kroner.

Hitecvision sto for rundt 76 prosent av aksjene som ble solgt, og eier nå 20,7 prosent av aksjene i selskapet. Eni på sin side eier over 60 prosent av aksjene.

Vår Energi-aksjen er den soleklart mest omsatte aksjen på Børsen etter salget, og faller nå 9,09 prosent til kurs 41,695 kroner.

Airthings-knekk

Airthings-aksjen faller 13 prosent torsdag.

Det skjer etter at selskapet etter børsslutt onsdag justerte ned forventningene til inntektene i andre kvartal.

Selskapet venter nå en omsetning på 6,4–7,4 millioner dollar i kvartalet, mot det tidligere anslaget på 8–9 millioner dollar i inntekter. Årsaken er en betydelig nedjustering av lagerbeholdning hos forhandlere og utsalgssteder på nett, skriver selskapet i meldingen.

– Vi har undervurdert endringene for lagerbeholdninger nå som forsyningskjedene normaliserer seg, sier Airthings-sjef Øyvind Birkenes i meldingen.

Han peker videre på at forhandlere er mer nølende til å legge inn bestillinger, og at den beskjeden fra toppen i disse selskapene er å redusere lagerbeholdningen.

Airthings selger radon- og luftkvalitetsmålere og tilhørende programvare. Tidligere toppalpinist Aksel Lund Svindal er inne både i styret og som aksjonær.

Rentebeskjed fra ESB

Store deler av verdens finansmarkeder venter torsdag i spenning på rentebeslutningen i Den europeiske sentralbanken (ESB).

I etterkant av beslutningen skal sentralbanksjef Christine Lagarde holde en pressekonferanse.

Det er ventet at sentralbanken vil holde renten uendret på minus 0,5 prosent, men kunngjøre at de avslutter verdipapirkjøpene og på den måten legge grunnlaget for en renteheving i juli.

Det vil i så fall være den første rentehevingen sentralbanken gjør på et tiår.

President av den europeiske sentralbanken, Christine Lagarde, holder pressekonferanse torsdag.

I mai steg prisveksten i eurosonen til 8,1 prosent og nådde dermed nokk en rekordtopp, ifølge foreløpige tall for mai-måned.

Det er energiprisene som er det største bidragsyteren til veksten. I mai økte disse prisene med hele 39,2 prosent satt mot fjoråret. Matprisene følger etter med en årlig vekst på 7,5 prosent.

Dersom man tar vekk mat- og energiprisene var den årlige prisveksten (kjerneinflasjonen) på 3,8 prosent. Til sammenligning har sentralbanken hatt et mål om en stabil prisvekst på rundt 2 prosent over tid.

