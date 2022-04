Rekordkrav frå bøndene: – Dei har tatt signala frå grasrota

Ein tidlegare bondeopprørar gler seg over at Bondelaget har skjerpa tonen. Ein annan bonde oppfordrar til traktoraksjon.

Sven Martin Håland gler seg over størrelsen på kravet frå bondeorganisasjonane.

Bondeorganisasjonane krev 11,5 milliardar kroner av staten i årets jordbruksoppgjer. I fjor var kravet 2,1 milliardar kroner. Dette blir eit historisk oppgjer i eit tid med ein kostnadsauke utan sidestykke, ifølgje Bondelaget.

– Eg synest det var heilt på sin plass. Ein ser eit taktskifte i sjølvtillit hos Bondelaget og evne til å krevja etter behov, seier Sven Martin Håland, som understrekar at han foreløpig ikkje har fått sett seg inn i detaljane i kravet.

Fakta Jordbruksoppgjeret Kravet på 11,5 milliardar som no er lagt fram, består av ein kompensasjon for den ekstraordinære kostnadsauken i 2021 og 2022 på 2,4 milliardar kroner og eit rammekrav på 9,16 milliardar kroner.

I årets krav ligg det inne ein inntektsvekst på 125.300 kroner per årsverk i 2023. 100.000 av desse kronene skal gå med til å tette gapet mellom bøndene si inntekt og andre grupper.

Oppgjeret i fjor enda på 962 millionar kroner. Etter dette var den samla årlege budsjettstøtta til jordbruket over jordbruksavtalen 17,5 milliardar kroner.

Under jordbruksoppgjeret forhandlar Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag med staten om blant anna prisar på jordbruksvarer og statleg støtte til jordbruket.

Staten kjem med tilbodet sitt den 4. mai. Les mer

I fjor var Håland ein av fem bønder som sette i gang eit nasjonalt bondeopprør som fekk stor merksemd. Sjølv om fleire av dei var med i Bondelaget, retta dei også kritikk mot rolla eigen organisasjon spelte i forhandlingane. Bondeopprøret er for tida ikkje formelt aktiv.

– Det er gledeleg å sjå at Bondelaget har tatt signala frå grasrota og at dei skjerpar tonen overfor staten, seier Håland, som understrekar at det i år ikkje er rom for å fira på kravet.

I fjor enda jordbruksforhandlingane med brot. Noko slikt meiner Håland at den noverande regjeringa ikkje toler.

– Senterpartiet ser at deira framtid i regjering langt på veg kviler på ein avtale med jordbruket. Eg trur inga regjering vil sitja med ansvaret for å knekka norsk matproduksjon. Faglaga sit med den sterkaste posisjonen, om dei vågar å bruka han, seier Håland.

Skal aksjonera

I fråvær av eit aktivt bondeopprør, rører det på seg andre stadar på grasrota. Jærbonde Marc Erga har tatt initiativ til demonstrasjonar i form av traktorar på bensinstasjonar fleire stadar i landet fyrstkomande måndag.

– Heldigvis blei kravet større enn me frykta det skulle bli. Det er eit steg på vegen mot å løysa problema i landbruket. Eg er veldig glad for at Bondelaget ser ut til å jobba i rett retning, seier Erga.

Jærbonde Marc Erga har halvert eigen kornproduksjon i år.

Han er sjølv leiar av Orre Bondelag, men aksjonen har han sett i gang som privatperson.

Sidan tilbodet frå staten ikkje kjem før 4. mai, vil demonstrasjonen koma allereie før staten har vist kva dei er villige til å gje.

– Aksjonen går ut på å visa støtta til organisasjonane i forhandlingane og senda beskjed til regjeringa om at bøndene følgjer med, seier Erga.

I denne regionen er det Forus som er den avtalte aksjonsstaden. Kor mange plassar i landet bønder kjem til å aksjonera på måndag, er han ikkje sikker på, men han kjenner til fleire som vil dra det i gang der dei held til.

På garden til Erga produserer dei mjølk, kjøt og korn.

– Eg har halvert kornarealet mitt i fortviling over kostnadane, og fordi eg ikkje er sikker på om me vil få tilstrekkeleg betalt. Eg kjenner fleire som reduserer, og eg kjenner også folk som ikkje har sådd i det heile.

Franskmannen følgjer med på prisar og inflasjon i Europa, og han er bekymra for korleis prisane vil utvikla seg vidare.

– Me slit framover, det veit me. No må me ha fokus på å trygga forsyningslinjene i Norge.

Bondelaget: – Skjebnetid

– Det er ei skjebnetid for jordbruket, seier Marit Epletveit, leiar av Rogaland Bondelag i ei pressemelding.

Ho viser til at situasjonen har vore vanskeleg i jordbruket i mange år.

– Med den ekstreme kostnadsveksten me opplever no, kan me ikkje halda jordbruket i gang. Mange bønder har allereie meldt dyra til slakt som ledd i ein nedleggingsprosess, eller dei vurderer å gjera det, seier ho.

Regjeringspartia har varsla at dei vil legga ein plan for korleis ein skal tetta inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

– Årets krav inneber at me starta jobben med å tetta inntektsgapet til andre grupper. Det er derfor ein føresetnad at dette blir vidareført dei neste åra slik at inntektene til bøndene i framtida kan samanliknast med andre grupper, seier Stig A. Helgesen, leiar av Rogaland Bonde- og Småbrukarlag i ei pressemelding.

Staten: – Blir krevjande

Viil Søyland, forhandlingsleiar for staten, meiner at det i år er stor usikkerheit rundt tala fordi det er vanskeleg å føresjå korleis kostnadar og inntekter vil utvikla seg over tid.

– Me står ei ein ekstraordinære situasjon internasjonalt og nasjonalt. Dei endringane me ser rundt oss, har heilt andre dimensjonar enn det me er vane med, seier ho på nettsidene til regjeringa.

Ho trur derfor at forhandlingane vil bli krevjande.

– Kravet har store konsekvensar for budsjett, matprisar og konkurransekrafta til norsk jordbuk på sikt.

Staten legg fram tilbodet sitt 4. mai.