Brød og pizza kan bli dyrere framover

Prisen på hvete stiger, og det er satt prisrekord for importert mathvete til Norge. Markedsdirektør i Norgesmøllene kaller situasjonen en perfekt storm.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Norgesmøllene produserer Møllerens produkter. Markedsdirektør Jan Erik Eikeland spår at både brød, pizza og mel kan få et prishopp i norske butikker.

– Jeg vil spå at det vil skje umiddelbart. Vi ser i alle fall en økning fra vår side opp mot 7–8 prosent, sier han til Nettavisen.

Ifølge Eikeland står vi overfor en perfekt storm.

– I tillegg til rekordhøye råvarepriser, er det også veldig høye priser på shipping og økte priser på energi. Vår bransje er en kraftkrevende industri som forbruker mye, samt at råvareprisene på papir og emballasje også har økt.

For første gang koster det over 3 kroner per kilo å importere mathvete til Norge. Til sammenligning var gjennomsnittsprisen i perioden 2013 til 2019 om lag 1,70 kroner per kilo, ifølge rådgiver i Landbruksdirektoratet Andreas Myklebust Moksnes.

– Vi er avhengig av import for å dekke forbruket av matkorn i Norge. De siste årene har norske matmelmøller importert rundt 140.000 tonn mathvete i året, omtrent 50 prosent av det de bruker, forteller Myklebust Moksnes.