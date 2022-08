Strøm­pris­topp avverget av strøm­støtten

Strømprisen nordmenn betalte i snitt kunne ha vært over to kroner kilowattimen de tre siste månedene om det ikke var for strømstøtten.

OPPGANG: Snittprisen på strøm var 2,8 prosent høyere de tre siste månedene sammenlignet med årets første kvartal.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Husholdningene måtte i snitt betale nesten 1,4 kroner per kilowattime for strøm i andre kvartal, inkludert avgifter og nettleie, fratrukket strømstøtte.

Prisen er 2,8 prosent høyere enn årets tre første måneder.

Strømstøtten fra myndighetene utgjorde i snitt 68 øre kilowattimen, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Det er viktig å huske på at disse tallene viser gjennomsnittet på landsbasis. Den siste tiden har det vært store prisforskjeller i ulike deler av landet, særlig mellom Sør-Norge og Nord-Norge, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen i SSB.

– Klart høyeste nivået

Hadde det ikke vært for strømstøtten, hadde husholdningene måttet betale en snittpris på over to kroner kilowattimen.

– Det er det klart høyeste nivået vi har sett i statistikken, sier Aanensen.

SSB startet å måle strømprisen i 1998.

Pristopp i slutten av 2021

Selv om snittprisen i andre kvartal er høyere enn kvartalet før, er den et godt stykke unna pristoppen de tre siste månedene i 2021.

Da var snittprisen nesten 1,65 kroner kilowattimen.

Strømstøtten ble først innført desember 2021.

Strømstøtten til tross, husholdningene betalte likevel i snitt rundt 35 prosent mer for strømmen i andre kvartal i år enn de siste fem årene, ifølge SSB.

Dyreste strøm på sommertid

Selv om det er husholdningene i Sørvest-Norge som har hatt og fortsetter å ha de desidert høyeste strømprisene, vil også folk på Østlandet og Vestlandet oppleve en pristopp mandag.

Ifølge bransjenettstedet Europower blir døgnprisen i disse områdene den høyeste i sommerhalvåret noen gang.

I slutten av juli hadde Sørvest-Norge den høyeste døgnprisen noensinne.