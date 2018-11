Det er Finansavisen som melder dette fredag.

Det er investeringsfondet Niam som skal avslutte et fond og dermed selger bygget i Hinna Park til det Florida-baserte investeringsselskapet H.I.G Capital. Kjøpesummen skal være rundt 1,7 milliarder kroner.

– Vi er fornøyd med salget. Vi får ikke helt to ganger egenkapitalen på fire år, men det er ikke så langt unna, sier Niam-sjef Kjell Sagstad til Finansavisen. Han er investeringsdirektør i private equity-selskapet som forvalter 30 milliarder kroner i nordiske eiendomsinvesteringer gjennom ulike fond.

Kjøpte for 1,5 mrd.

Aker-bygget i Jåttåvågveien er drøyt 51.000 kvadratmeter og har i tillegg 15.800 kvadratmeter med parkeringsareal. Aker-systemet prosjekterte bygget og solgte det i 2011 - ett år før ferdigstillelse til selskapet Solist Investor.

Niam-sjef Sagstad sier til Finansavisen at belåningen i 2014 var drøyt 70 prosent, hvilket tilsier en egenkapital på rundt 400 millioner kroner. Med en nær dobling av egenkapitalen, inkludert løpende avkastning, så mener avisen at det er grunn til å tro at bygget nå er solgt for rundt 1,7 milliarder kroner. Niam kjøpte bygget i 2014 for 1,5 milliarder kroner.

– Bygget er det fineste jeg noen gang har kjøpt. Det har god funksjonalitet, høy effektivitet og god teknisk standard, uttalte Sagstad da Niam kjøpte bygget for fire år siden.

Etter salget av Aker-bygget, så ligger det fire kjøpesentre igjen i Niam-fondet som nå skal tømmes. Ett av disse kjøpesentrene er Stadionparken som ligger rett på andre siden av veien i Hinna Park.

Fordelt på seks bygg

I forrige uke presenterte Aftenbladet nyheten om at Alfred Ydstebø, Aker-konsernet og Bane Nor Eiendom slår seg sammen for å bygge ut Paradis-området for rundt 10 milliarder kroner. Planen er å bygge en helt ny bydel der intensjonen er at Aker BP får sitt nye hovedbygg. I den forbindelse uttalte kommersiell direktør i Aker BP, Anders Hannevik, følgende:

- Vi har skrevet en intensjonsavtale med Base Gruppen og Bane Nor Eiendom. Avtalen åpner for at vi kan samle all vår virksomhet her i regionen under samme tak i Paradis dersom utbyggerne får «go» fra politisk hold til å sette i gang. Vi ønsker primært et nytt hovedbygg i løpet av 2022.

Leiekontraktene til Aker BP og Aker Solutions i Jåttåvågveien 10–12 er på seks år, og per i dag har oljeselskapet tatt i bruk hele seks bygg i Jåttåvågen for å få plass til alle sine egne ansatte (cirka 700), servicetjenester, kontraktører og ansatte hos alliansepartnere. Behovet i dag er vel 2000 kontorplasser.