Onsdag skal striden om Alstor-tomten opp i retten: Ydstebø krever 130 millioner kroner

Onsdag starter rettssaken hvor Alfred Ydstebø har saksøkt Kjetil Andersen, Petter Smedvig Hagland og Thomas Mjeldheim for 130 millioner kroner. Ydstebø mener at trioen har snytt han for kjøpet av Hotel Alstor-tomten.