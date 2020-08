Avinor-sjefen: Alle norske flyplasser kommer til å bli fjernstyrte

Fra VHF-radio og en kikkert til 10 sammenhengende flatskjermer og et headset. Fremtidens flytårn er et kamera.

Foto: Siv Dolmen, E24

I oktober åpner endelig det høyteknologiske Remote Towers Center (RTC) i Bodø. Avinors prestisjeprosjekt gjennom de siste åtte årene skal etter planen fjernstyre 15 forskjellige flytårn rundt om i Norge innen 2022.

– Det er så rart å gå der, det er så kult. Jeg har vært på operasjonssentrene til Forsvaret og på Statoil sitt, og de er superavanserte.

– Men det her er det ingen som har, virkelig ingen som har noe lignende. Det er virkelig et løft, sier en tydelig stolt Dag Falk-Petersen.

Avinor-sjefen viser villig frem teknologien på en mange meter bred og buet mosaikk av flatskjermer inne på Avinors hovedkontor i Oslo.

Derfra kan han med et enkelt tastetrykk sette seg på plass i et virtuelt flytårn i Hasvik, noen mil nord for Alta i Finnmark.

Den knøttlille flyplassen har minimalt med trafikk, ofte nok ruskete vær og et utdatert fysisk flytårn, og er dermed perfekt for første fase av prosjektet.

fullscreen next Avinor-sjef Dag Falk-Petersen. Du kan bla i bildene. 1 av 3 Foto: Siv Dolmen

VHF-radio og en kikkert

Røst lufthavn har vært klar siden oktober i fjor, omtalt av blant annet Teknisk Ukeblad. I oktober kommer Vardø, før Hasvik og Berlevåg er klare i november.

– Min første flytur var i 1973. Da jeg var oppe i tårnet den gangen og så hvordan det så ut der, så var det en VHF-radio og en kikkert, sier Falk-Petersen.

– Når du går opp i tårnet i dag ... da har du en VHF-radio og en kikkert. Det er bra mange år siden 1973. Nå er det riktig nok blitt mer avansert på de største tårnene, de har radar og utstyr. Men dette er et løft, gjentar han.

På skjermene bak Falk-Petersen, oppe i Hasvik i Finnmark, ligger skydekket lavt, og et kamera som spinner fem ganger i sekundet fanger opp en håndfull måker i innflyging mot den svært tettliggende kunstgressbanen.

Administrerende direktør Dag Falk-Petersen i Avinor og administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring tror alle Norges flyplasser til slutt vil bli fjernstyrte. Foto: Foto: Siv Dolmen

Kameraet er plassert på toppen av en betongmast, omtrent et kumlokk i diameter, som gir rom for vedlikeholdsarbeidere og ly for vinden. På toppen av det snurrende kameraet finnes et annet, som kan zoome inn på hva enn operatøren fanger opp på skjermene sine.

Når vintermørket setter inn i Finnmark, kan operatøren bytte til infrarødt bilde og se måkene like klart. Teknologien kan også fange opp bevegelser på lufthavnen og i luftrommet, som droner, mennesker og fugler.

Senteret i Bodø, som altså åpner nå i oktober, skal i løpet av de neste to årene operere 15 slike små flyplasser. Investeringen i prosjektet ligger per i dag på en drøy milliard kroner.

– Det siste tårnet er antagelig bygget

Teknologien er utviklet av Kongsberg Defence & Aerospace og Indra, og går under navnet Ninox.

– Jeg tror vi kommer til å ha fjernstyrte tårn på samtlige lufthavner, men at de drives lokalt. Ta Trondheim som et eksempel, at de sitter og gjør det der, men fjernstyrt, forklarer Falk-Petersen.

Han får støtte av administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring.

fullscreen next Slik ser det splitter nye senteret i Bodø ut fra innsiden. Du kan bla i bildene. 1 av 3 Avinor Flysikring/Catchlight Fotostudio

– Det siste tårnet er antagelig bygget. Men vi kommer til å benytte oss av de fasilitetene vi har en stund. Vi begynner på den minste flyplassen og lærer og høster erfaring, og så skalerer vi opp fortløpende. Så treffer vi sånne flyplasser som Molde etter halvannet år, og så kommer større og større flyplasser, sier Kirsebom.

Avinor-lederne vil ikke fastslå i tid når slike master blir å finne ved Sola, Værnes, Flesland eller Gardermoen, men tviler ikke på at det kommer.

– De har vel stort sett gode fasiliteter sånn som det er. Mens mange av de mindre flyplassene har dårlige fasiliteter. Så i stedet for å bruke mellom 40 og 70 millioner kroner for å bygge nye bygg, så er denne teknologien langt rimeligere, forklarer Kirsebom.

Utfordrende å få med folk

Når de 15 første mastene er i drift, vil rundt 50–60 personer være ansatt ved senteret i Bodø. De jobber på skift på hver sin stasjon, og vil fra start ha ansvaret for én flyplass hver.

Derfra er planen gradvis å fase inn flere flyplasser for hver operatør.

– Da kan vi ta inn flere lufthavner uten å øke arbeidsstokken. Det er ikke et nedbemanningsprosjekt, men det vil være færre folk som opererer til slutt der enn det var. Men folk går jo av med pensjon og slikt, og det er litt bevegelse. Noen ønsker heller ikke å være med videre, sier leder Jan Østby for Remote Towers-programmet i Avinor Flysikring.

Dag Falk-Petersen, Anders Kirsebom og Jan Østby i Avinor forklarer og illustrerer hva RTC kan gjøre. Hasvik lufthavn i bakgrunnen. Foto: Foto: Siv Dolmen

Han forteller om en grundig omstillingsprosess som Avinor har brukt mye tid på.

Likevel har det ikke vært bare enkelt å få lokale flygeledere til å velge Bodø som nytt arbeidssted.

– I begynnelsen prøvde vi oss med å si at det var fordel å dra til Bodø fordi det var så fint med kafeer og restauranter og sånt, men vi skjønte at de likte seg veldig godt der de var. Men jeg føler vi har kommet godt i havn med omstillingsprosessen, sier Østby.

Kirsebom legger til at Avinor har tilbudt en stimulipakke for å få folk til å bli med over til senteret.

– Men det er en utfordring hvis du har investert i et nytt hus i til 150.000 kroner i Hasvik, og så må du kjøpe nytt i Bodø til 3,5 millioner. Det er jo tøft for folk. Så vi skjønner at dette ikke nødvendigvis er veldig ønskelig fra dem som jobber lokalt. Men likevel så har veldig mange valgt å være med, sier Kirsebom.

Fakta Disse flyplassene skal inngå i Remote Towers Center Røst – i drift siden 19. oktober 2019

Vardø – oktober 2020

Hasvik – november 2020

Berlevåg – november 2020

Mehamn – april 2021

Røros – april 2021

Rørvik – oktober 2021

Namsos – oktober 2021

Svolvær – desember 2021

Sogndal – desember 2021

Molde – mars 2022

Førde – mars 2022

Bodø (tentative/tbd) – mai 2022

Lakselv (tentative/tbd) – juni 2022

Kirkenes – september 2022 Kilde: Avinor Les mer

Forsinkelser

I tillegg har prosjektet vært rammet av en del forsinkelser. I utgangspunktet skulle senteret vært klart i 2018.

– Det har vært erkjennelsen av at det er innovasjonssteg hele veien. Vi har måttet ta det innover oss og sette av nok tid i de ulike fasene, og vi har vært frustrerte over at det ikke har gått fortere, men når vi summerer opp et så stort prosjekt og ser at vi kanskje er halvannet år forsinket, og vi holder oss innenfor rammene og alt, så er det veldig bra, sier Kirsebom.

– Vi er godt fornøyd med det og stolte når vi kan presentere dette for styret i Avinor og statsråden i oktober. Det ser vi frem til.

Jan Østby spiller inn at bakgrunnen for tidsbruken er at sikkerheten nødvendigvis må være 100 prosent før man tar i bruk noe som RTC.

– Det har blitt litt tidsforskyvninger, som vi sier. Men grunnen til det, er at det er et sikkerhetskritisk system. Og når vi ser at dette ikke er bra nok for sikkerheten, så må vi bare sette en fot i bakken. Det har vi gjort, sier han.