Arbeidstilsynet kan ikke gripe inn mot underbetalende jordbærbønder

Politikere fra Senterpartiet og Høyre reagerer på at Arbeidstilsynet ikke har mulighet til å hjelpe jordbærplukkere som får betalt langt under minstelønn.

Arbeidstilsynet har ikke mulighet til å gripe inn mot jordbærbønder som betaler for lite, noe både fagforeninger og politikere reagerer på. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

NTB

Både Per Olaf Lundteigen (Sp) og Heidi Nordby Lunde (H) reagerer etter at FriFagbevegelse har skrevet om polske jordbærplukkere som fikk utbetalt 60 kroner timen av en bonde på Hadeland. Minstelønna for sesongarbeid i jordbruket ligger på 123,15 kroner timen, men på den aktuelle gården er de satt til akkordarbeid som gjør at lønna ligger mye lavere.

– Vi kommer ikke til å kreve at de som har litt underbetalt, får etterbetalt lønna. Det vi kommer til å gjøre, er å kreve at forholdene rettes opp slik at eventuelle ulovligheter blir rettet opp i framtida, sier avdelingsleder Cathrine Reusch i Arbeidstilsynet.

Forbundssekretær Knut Øygard i Fellesforbundet og de to politikerne, som er arbeidspolitiske talspersoner i sine partier, reagerer alle på at Arbeidstilsynet ikke har en slik sanksjonsmulighet.

– Når det skjer brudd på minstelønnsbestemmelsene, bør Arbeidstilsynet kunne gjøre noe med det, mener Øygard.

Nordby Lunde mener saken er ødeleggende for Norges omdømme.

– Norsk arbeidsliv er trygt og godt, og det bør også utenlandske ungdommer som kommer til Norge for å jobbe, få oppleve, sier hun.