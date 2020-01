Kinesiske turister ber om å få bli i Norge

Utbruddet av Wuhan-viruset gjør at kinesiske turister ikke vil reise hjem. Flere virusfaste kinesere har kontaktet Utenriksdepartementet for å utsette reisen.

Utbruddet av Wuhan-viruset gjør at kinesiske turister ikke vil reise hjem med det første. Flere virusfaste kinesere i Norge har kontaktet Utenriksdepartementet for å utsette reisen. Det er innført strenge reiserestriksjoner for å hindre viruset i å spre seg, og UD råder nordmenn fra å reise til Hubei-provinsen i Kina. Foto: Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB scanpix

NTB

Det bekrefter UD overfor VG.

– Utbruddet av coronaviruset gjør ikke at kinesere som oppholder seg i Norge med ulike visum automatisk får forlenget disse, sier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i Oppholdsavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI) til avisen.

Han viser til at UD per nå kun fraråder å reise til Hubei-provinsen, ikke resten av Kina.

Natt til onsdag er nesten 6.000 mennesker registrert smittet, mens 132 mennesker er bekreftet døde som følge av Wuhan-viruset. Utbruddet startet på et marked i den kinesiske millionbyen.

I Kina har over 50 millioner mennesker i Hubei-provinsen nå begrenset bevegelsesfrihet for å hindre at viruset sprer seg. Det gjør at frykten øker hos kinesiske turister i Norge.

– Vi er redde for smitte. Vennene våre sier at vi ikke bør reise hjem. Og hvis vi reiser, kommer vi oss heller ikke dit vi bor. Vi må bli værende i Shanghai hvor vi ikke noe sted å bo. Det blir dyrt, sier Wenlong Zhang til Aftenposten.

Han besøker datteren i Oslo, men visumet går ut 6. februar, og datteren Hu har kjøpt returbilletter til dem 4. februar. Nå håper de på å få bli litt lenger.

En advokat har kontaktet justisdepartementet på vegne av familien og oppfordret familien til å søke om forlengelse. UDI viser til at kinesiske personer i Norge selv har ansvar for å komme seg tilbake innenfor visumfristen.

Australske forskere har greid å isolere Wuhan-viruset

Australske forskere har som det første landet utenfor Kina, greid å isolere og dyrke fram Wuhan-viruset, skriver australske medier onsdag.

Viruset er tatt fra en av de fem smittede personene som er kommet til landet fra Kina.

Forskerne ved Peter Doherty-instituttet i Melbourne vil nå dele det isolerte viruset med Verdens helseorganisasjon (WHO) som vil distribuere det til laboratorier verden rundt som arbeider med å utvikle en vaksine mot Wuhan-viruset.

Underdirektør Mike Catton ved instituttet beskriver resultatet som «svært viktig» og et mulig gjennombrudd i bekjempelsen av viruset, overfor kringkasteren ABC. Catton sier forskere nå kan teste mulige vaksiner mot viruset og se om de virker.

– Det er et farlig virus, det tar livet av noen mennesker, men det har ikke samme dødelighet som ebolaviruset, sier Catton.

Funnet kan også gjøre det mulig å utvikle en test som kan avsløre om personer er smittet av viruset før de eventuelt begynner å vise symptomer på smitte.

Et kinesisk laboratorium greide å dyrke fram en virusprøve i forrige uke, men ville ikke dele sitt funn med WHO til tross for at Kina er medlem av organisasjonen, skriver Daily Mail i Australia.

Kinesiske myndigheter opplyste onsdag at 132 personer så langt er registrert døde av viruset og at nesten 6.000 mennesker er smittet. I tillegg mistenker helsemyndighetene at 9.000 personer kan være smittet. Utenfor Kina har minst 79 mennesker påvist smitten.

Publisert: Publisert: 29. januar 2020 06:15 Oppdatert: 29. januar 2020 06:46

