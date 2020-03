Renaa: - Reell fare for konkurs

Michelin-kokk Sven Erik Renaa frykter at koronakrisen tar knekken på livsverket.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Michelin-kokk Sven Erik Renaa frykter at koronakrisen tar knekken på livsverket. Foto: Kristian Jacobsen

- For oss er denne situasjonen kritisk, sier han til Dagbladet.

Bare én måned etter at han opplevde tidenes opptur da restauranten Re-Naa sikret seg to Michelin-stjerner, ser framtiden nærmest svart ut. 15. mars måtte han permittere alle bedriftens 72 ansatte.

Regjeringens krisepakker til et pandemirammet næringsliv, som blant annet reduserte arbeidsgiverperioden ved permitteringer, var til liten hjelp.

- Vi hadde et håp om at vi ikke skulle komme så aller verst ut av det, men så viser det seg at vi må betale full lønn fram til midten av mars. Det betyr 50.000 i lønnsutgifter per dag, nærmere 600.000 totalt - i en periode uten inntjening, sier han til Dagbladet.

Les også Stjernekokken

Husleieutgiftene til Matbaren, som ifølge Dagbladet er på 160.000 kroner i måneden, kan velte lasset. Nå frykter han konkurs og oppsigelser.

– Jo mer vi regner på dette, jo mørkere ser det ut. Hvis situasjonen varer ut april, er det en reell fare for konkurs, ja. Da er det også en sannsynlighet for oppsigelser, selv om vi skal gjøre alt i vår makt for å unngå et slikt scenario, sier Renaa til Dagbladet.