Ny rapport: Gassrør i nord kan bli lønnsomt

Nye analyser fra Gassco viser at det kan være lønnsomt å bygge ut en gassrørledning til Barentshavet. Olje- og energiminister Sylvi Listhaug jubler.

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) er positiv til de nye analysene som viser at en gassutbygging i nord kan være lønnsom. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I den nye rapporten ser Gassco på hvordan Norge kan få transportert ut mer av gassen i Barentshavet.

Konklusjonen er at det kan være lønnsomt å bygge ut kapasiteten, kunne Gassco-sjef Frode Leversund fortelle da han overleverte rapporten til olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) mandag.

– Det vi har sagt i rapporten, er at både en utvidelse av kapasiteten på Melkøya og en rørledning kan være gode løsninger. Det er for tidlig å konkludere på om det ene er bedre enn det andre, sier Leversund til NTB.

Gasscos anbefaling er derfor at begge alternativer nå utredes videre.

Håper på mer leting

Listhaug kaller rapporten spennende nyheter. Hennes håp er at en gassutbygging i nord skal gjøre det mer attraktivt for selskapene å drive med leting etter nye funn.

– Nå skal selskapene som er engasjert i dette området, Oljedirektoratet og Gassco jobbe videre med disse planene. Jeg håper man finner ut at det er lønnsomt for landet og fornuftig å gjøre det, hvis det betyr at vi kan få utnyttet de ressursene som er der oppe, sier Listhaug til NTB.

Hun vil ikke være med på at slike olje- og gassutbygginger nå burde høre fortida til.

– Selv om vi skulle nå målene i Parisavtalen, som vi håper å gjøre, så vil verden trenge mye olje og gass også i framtida. Derfor er det viktig at vi er med å produsere, som produserer renere enn mange andre land.

Fullt utnyttet

I dag er situasjonen at kapasiteten til det eksisterende LNG-anlegget på Melkøya vil være fullt utnyttet de neste 20 årene med gassen fra Snøhvit alene. Skal Norge få ut mer av gassen, må det derfor bygges ut ny transportkapasitet.

En rekke alternativer kan bli aktuelle:

* Kapasiteten ved LNG-anlegget på Melkøya kan økes.

* Det kan bygges et nytt LNG-anlegg.

* Det kan bygges ut et prosesseringsanlegg i tilknytning til LNG-anlegget på Melkøya

* Det kan bygges ut en gassrørledning til Barentshavet som kobles til rørsystemet som allerede er på plass i Norskehavet.

Lønnsomt med dagens funn

I motsetning til tidligere studier, viser Gasscos nye analyser at flere av alternativene kan være lønnsomme basert kun på de ressursene som allerede er påvist.

Men lønnsomheten blir større hvis det oppdages mer, fastslår Gassco.

– Det er absolutt et oppsidepotensial i uoppdagede ressurser i Barentshavet sør, sier Leversund til NTB.

Han passer godt på å få med ordet «sør». Hvilke muligheter som kan ligge lenger nord i Barentshavet, i områder Stortinget så langt ikke har åpnet for leting etter olje og gass, ønsker Gassco-sjefen ikke å mene noe om.

