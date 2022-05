Aker BP har fått godkjenninger til Lundin-kjøp

Oljeselskapet Aker BP melder mandag morgen at de har fått nødvendige godkjenninger fra norske myndigheter for å gjennomføre oppkjøpet av Lundins olje- og gassvirksomhet.

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP.

Dermed er alt klart for at selskapet kan gjennomføre oppkjøpet. For rundt en måned siden godtok både Lundin Energys og Aker BPs generalforsamlinger planen om transaksjonen.

Aker BP skriver at ytterligere detaljer om den eksakte tidslinjen for fullføringen av transaksjonen og informasjonen om betaling vil bli gjort kjent nærmere datoen for fullføring.

Det var i desember gigantavtalen mellom de to selskapene ble kjent. Avtalen var den gang verdt 125 milliarder kroner. Handelen gjennomføres både i kontanter og utstedelse av nye aksjer.

– Vi kjenner Lundin-organisasjonen godt, og vi er overbevist om at vi vil skape et enda bedre Aker BP sammen, sa Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik da nyheten ble kjent like før jul i fjor.

