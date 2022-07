Årets dyreste strøm i sørvest: Hopper til tre kroner

Sørvest-Norge får årets høyeste strømpris på tre kroner kilowattimen mandag. Strømmen er 91 ganger dyrere enn i nordlige deler av landet.

Kraftprisen i Sørvest-Norge gjør et kraftig byks mandag, med årets høyeste døgnpris på tre kroner kilowattimen.

Det viser tall fra strømbørsen Nord Pool, hvor prisen blir fastsatt dagen i forveien.

Den siste tiden har Norge gått fra å være delt i to til å være delt i tre når det gjelder strømpriser. Prisene i Sørvest-Norge har løpt fra de andre landsdelene.

Slik blir døgnprisen på strøm i de ulike prisområdene mandag:

Sørvest-Norge (NO2): 3,01 kroner kilowattimen

Østlandet (NO1) og deler av Vestlandet (NO5): 1,79 kroner kilowattimen

Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4): 3 øre kilowattimen

Det er ikke lenge siden forrige pristopp i Sørvest-Norge. Landets sørligste prisområde opplevde en foreløpig topp i strømprisen på 2,80 kroner kilowattimen den 30. juni.

Med en gjennomsnittlig nettleie og avgifter vil strømmen i Sørvest-Norge koste om lag 4,30 kroner kilowattimen mandag. Dette prisområdet består av Agder, Rogaland, deler av Vestland fylke og deler av Vestfold og Telemark.

Strømkundene får imidlertid statlig strømstøtte. Dersom dagens priser fortsetter, vil støtten i sørvest kunne komme opp i over 1,50 kroner kilowattimen for juli. I juni var strømstøtten i dette området på 1,16 kroner kilowattimen.

Senest det sørlige Norge opplevde høyere pris var like før jul i fjor. Den 21. desember nådde døgnprisen i Sør-Norge en topp på 3,95 kroner kilowattimen.

91 ganger høyere enn i nord

Prisforskjellene internt i Norge er for tiden svært store. Døgnprisen på strøm i Sørvest-Norge har på det meste i år vært 158 ganger dyrere enn i Nord-Norge, hvis man ser kun på strømprisen uten nettleie og avgifter.

Mandag koster strømmen i sørvest 91 ganger mer enn i Midt-Norge og Nord-Norge.

Daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi har gjentatte ganger klaget over de store prisforskjellene, og bedt om bedre kraftutveksling.

– For et halvt år siden snakket vi om tigangeren i pris. Nå er det 60-gangeren og noen timer oppe i 100 ganger høyere pris i sør enn i nord. Det er uakseptabelt, sa Lockert til E24 i juni.

– Setter på bremsen

Det siste året har Sør-Norge opplevd betydelig prissmitte fra Europa, som er koblet til Norge gjennom en rekke utvekslingskabler for strøm.

De høye prisene mandag skyldes trolig en kombinasjon av to ting, ifølge direktør for krafthandel Andreas Myhre i Agder Energi-eide Entelios.

Energikrisen i Europa, hvor det er mangel på gass og strømprisene er høye

Lite vann i magasinene, som gjør at vannkraftprodusentene holder igjen

– Hvorfor er strømprisen i sørvest så høy mandag?

– Det har nok sammenheng med at vannkraftprodusentene setter på bremsen i vannmagasinene, samtidig med prisene i Europa har fortsatt å akselerere. Vannverdiene i Norge følger nivået på termiske kraftverk i Europa, sier Myhre.

– Skal vi da tro på NVE og Energi Norge når de sier at vannkraften holder igjen, og er det dette som slår ut for prisen i sørvest i morgen?

– Så lenge prisen i dag ikke er høyere enn det aktørene tror de kan få for strømmen til høsten, så vil de trolig holde igjen på vannet, sier Myhre.

Prisen på nordisk strøm for leveranse i desember ligger nå på 2,15 kroner kilowattimen, mens januar-prisen ligger på 2,33 kroner kilowattimen, ifølge råvarebørsen Nasdaq Commodities.

Dette tallet gjelder imidlertid for systemprisen i Norden, og denne er for tiden mye lavere enn prisen i enkelte norske prisområder. Mandag er for eksempel systemprisen for Norden på 1,83 kroner kilowattimen.

– De lokale prisene kan være høyere. Jeg tror derfor at aktørene ser seg tjent med å holde igjen på vannet, sier Myhre.

Direktør for krafthandel Andreas Myhre i Agder Energi-eide Entelios.

– Ser så mørkt ut

Det er uvanlig lite vann i mange norske vannmagasiner, selv om de har fylt seg noe opp i det siste. I forrige uke økte fyllingsgraden nasjonalt med 5,7 prosentpoeng til 59,2 prosent, ifølge NVE.

Det er særlig i sørvest-Norge (prisområde NO2) at det er uvanlig lite vann på lager. Det er nå 15 terawattimer (TWh) kapasitet i magasinene i NO2, som er det laveste på denne tiden av året siden 1996, da det var 13,9 TWh på lager på samme tid.

NVE og olje- og energiminister Terje Aasland har bedt produsentene holde igjen, og legger nå planer i tilfelle situasjonen forverres og strømmen må rasjoneres. Men dette er så langt ikke NVEs hovedscenario.

Russland har i det siste redusert gassleveransene til Europa, og det er usikkert om de vil øke disse leveransene igjen slik at gasslagrene kan fylles før vinteren.

– Kan vi på noen måte unngå en krevende vinter for gass- og strømprisene?

– Nei, det tror jeg ikke. Dette handler om situasjonen i Europa med krig og mangel på gass. Det ser så mørkt ut, sier han.

– Det kan jo hende at det løser seg. Men da må situasjonen ordne seg i Europa, sier Myhre.

Dyrere i mange naboland

De siste dagene har gassprisen i Europa (TTF) nok en gang skutt i været til nivåer nær toppen på over 200 euro per megawattime fra mars. Dette bidrar også til dyrere strøm i landene rundt oss, særlig på dager hvor det ikke blåser mye.

I helgen var det et blaff med lavere priser. Søndag kostet strømmen «bare» 84 øre kilowattimen i Oslo og Bergen og 1,16 kroner i Kristiansand, før mandagens prishopp.

Prisen er imidlertid enda høyere i deler av Sverige og i Danmark mandag. Men Sverige er delt på samme måte som i Norge, med lavere priser i Midt-Sverige og Nord-Sverige enn i det sørligste prisområdet.

Her er prisen i noen utvalgte land og prisområder:

Sørlige Sverige (prisområde SE4): 3,05 kroner kilowattimen

Midtre Sverige (SE3): 1,62 kroner kilowattimen

Nord-Sverige (SE2 og SE1): 8 øre kilowattimen

Danmark (DK1 og DK2): 3,80 kroner kilowattimen

Storbritannia: 3,25 kroner kilowattimen

Tyskland: 3,82 kroner kilowattimen

Frankrike: 3,94 kroner kilowattimen