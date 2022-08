Equinor bekymret for rekyl i gassprisen

– Gassprisen er nå hinsides, og ikke bærekraftig. Det er en stor fare for at gassmarkedet blir dysfunksjonelt og at vi på sikt får en rekyl, sier direktør Øystein Bergsvik i Equinor til Aftenbladet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden