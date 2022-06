SAS-pilotene: – SAS gjør alt de kan for å bli kvitt oss så fort som mulig

Pilotene sier de har tilbudt SAS å gå ned i lønn, øke maks arbeidstid til 60 timer pr. uke og jobbe deltid om vinteren. – Vi kjenner ikke igjen de tallene, svarer SAS.

SAS-pilotenes hovedkrav er at SAS skal slutte å ta om bord nyansatte piloter i to nye datterselskaper med det de mener er mye dårligere vilkår enn pilotene har i morselskapet.

29. juni 2022 er en dato både flypassasjerer, aksjonærer og kreditorene til SAS bør merke seg.

Det er datoen da 900 SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark går ut i streik, dersom de ikke blir enige med SAS om deres fremtidige lønnsbetingelser.

Det blir i så fall også datoen som fører til en situasjon som SAS’ konsernsjef Anko van der Werff har sagt vil bli «helt ødeleggende for SAS».

Kamp om offentligheten

Pilotenes streikevarsel ble torsdag møtt med et koordinert, likelydende motangrep fra SAS’ kommunikasjonsavdeling.

– Dette viser en sjokkerende dårlig virkelighetsforståelse for hvilken situasjon SAS befinner seg i akkurat nå.

Nøyaktig dette sa både den norske pressesjefen og SAS’ svenske kommunikasjonsdirektør til ulike medier.

Lederen for Norske SAS-flyveres forening avviser at det er pilotene som setter flyselskapets eksistens på spill.

– Vi trekker bare på smilebåndet over de siste uttalelsene til SAS’ talspersoner. I beste fall har de ikke innsikt i hva som har forgått, sier Roger Klokset til Aftenposten/E24.

De norske SAS-pilotenes leder Roger Klokset reagerer på SAS’ anklager og forteller nå hva pilotene mener de har gitt i forhandlingene med SAS-.

Dette vil pilotene gi

Ifølge Klokset har pilotene gitt en rekke konkrete innrømmelser i forhandlingene om spareplanen SAS Forward:

Lønnsnedgang på 5 prosent.

Produktivitetsøkning ved blant annet å gå opp fra maksimalt 47,5 timers arbeidsuker til 60 timers uker.

Sesongfleksibilitet der pilotene som et kollektiv kan gå ned til 80 prosent deltid i lavsesong på vinteren. Med den lønnsreduksjon som følger av det.

– Dette er etter vårt syn forslag til løsninger og tiltak som er ganske unike for arbeidsmarkedet i Skandinavia, sier Klokset.

Pilotene mener disse tiltakene til sammen vil gjøre at SAS kan spare inn 25 prosent av dagens pilotkostnader.

SAS’ pressetalsperson i Norge, Tonje Sund, sier at SAS ikke kjenner seg igjen i pilotenes tall og prosenter.

– Kjenner ikke igjen tallene

SAS-ledelsen avviser at pilotene har tilbudt alt dette, når Aftenposten ber om en kommentar.

«Vi kjenner ikke igjen de tallene. Vi ser absolutt frem til å se det regnestykket hos megleren», skriver SAS’ pressetalsperson Tonje Sund i en e-post til Aftenposten/E24.

Hun legger til: «Så er det naturlig å forhandle i det forumet og ikke via media.»

To forhandlinger

Men problemet til både SAS og pilotene er at de viktigste forhandlingene – om spareplanen SAS Forward – ikke kan tas inn i meglingen for tariffavtalene som nå skal skje.

Pilotenes motkrav for deres innrømmelser, er at SAS dropper å ansatte piloter på, ifølge dem dårlige betingelser, i de nye datterselskapene SAS Connect og SAS Link.

Og krav som handler om andre selskaper enn der man er ansatt, kan etter EU-retten ikke tas opp i tarifforhandlinger.

Dermed går det trolig to løp frem mot 29. juni. Et offisielt løp med årets tarifforhandlinger og et skyggeløp med langt viktigere forhandlinger om SAS Forward.

– Streik er ødeleggende

SAS’ konsernsjef Anko van der Werff sa nylig følgende om en streik til den danske avisen Berlingske Tidende:

«Hvis dette skjer, vil det være svært vanskelig å få nye investorer til å skyte inn ny, frisk kapital i selskapet.»

Men nå er det ingen vei tilbake. Hvis ikke enten SAS-ledelsen eller pilotene bøyer av i forhandlingene om SAS Forward innen 29. juni, så blir det en «helt ødeleggende streik».

– Ingenting å tape

– Det virker som pilotene med streikevarselet har startet et «chicken race» der enten SAS-ledelsen eller dere må vike i SAS Forward-forhandlingene før 29. juni for at ikke SAS skal kræsje helt?

– Vi er presset opp mot veggen og har ikke noe valg lenger. Vi har rett og slett ingenting å tape, svarer Klokset.

Han mener at pilotenes jobbsikkerhet nå er frikoblet fra hvor bra SAS gjør det økonomisk. Dette på grunn av de nye selskapene SAS Connect og SAS Link.

– SAS gjør alt de kan for å bli kvitt oss så fort som mulig. Og isteden erstatte oss med nye piloter som blir ansatt i bemanningsbyråer, hvor vilkårene er mye dårligere, sier Klokset.

– Jobbsikkerheten til mine medlemmer ligger nå i den erfaringen og kompetansen de har. Og at passasjerer også i fremtiden skal flys fra A til B i Skandinavia. Jobbsikkerheten er ikke lenger knyttet til SAS som selskap.

SAS’ konsernsjef Anko van der Werff prøver stadig å forklare skandinaviske journalister flyselskapets vanskelige situasjon.

Står fast på 25 prosent kuttanslag

Aftenposten/E24 har bedt SAS’ konsernsjef Anko van der Werff kommentere hans tidligere uttalelser om konsekvensene av en streik. Og hvorfor det er så viktig for SAS å kunne flytte nyansettelser til de nye datterselskapene?

Men SAS ville fredag kun kommentere at de ikke kjenner seg igjen i hva pilotene sier.

Klokset står imidlertid fast på sine tall og prosenter:

– Vi har tilbudt 25 prosent besparelser på SAS’ kostnader for pilotene. Og det eneste motkravet vårt er at SAS-fly skal flys av SAS-piloter.

Hvis hverken SAS-ledelsen eller pilotene bøyer av før 29. juni, kan situasjonen fort bli prekær for SAS.

Dette selv om Danmarks regjering fredag formiddag lovet mange nye milliarder til SAS.

Lederen for de norske SAS-pilotenes sier følgende om faren for en SAS-konkurs:

– Hvis dette ender med at SAS forsvinner, fordi ledelsen ikke klarer å forholde seg spillereglene for arbeidslivet i Skandinavia, så er det kanskje bedre at det kan komme inn en ny aktør som kan spille rent.