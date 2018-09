Kjempeunderskudd - og kjempelønn til sjefen

Administrerende direktør Richard Derek Ward (50 år) mottok ca 4,5 millioner kroner i vanlig lønn fra Baker Hughes Norge AS i 2017. Lønnen var for de sju månedene han var toppsjef der i fjor, fram til 31.juli.

Den datoen fusjonerte morselskapet Baker Hughes Inc. med giganten GE Oil & Gas og ble til Baker Hughes a GE company (BHGE).

Fallskjermer

Dermed kunne sjefene i Baker Hughes Inc. innkassere sine gylne fallskjermer, og i Richard Ward sitt tilfelle dreide det seg om totalt 35,3 millioner kroner. Beløpet står bokført som «Annen godtgjørelse» i notene til Baker Hughes Norge sin årsmelding for 2017.

Kommunikasjonssjef for BHGE i Norge, Ivar Simensen, bekrefter overfor Aftenbladet at dette beløpet er aksjeopsjoner som ble utløst på grunn av sammenslåingen.

Selskapet som Richard Ward ledet i fjor fikk et underskudd på en halv milliard kroner, eller nøyaktig 500.122.048 kroner.

Pål Christensen

Richard Ward, som tiltrådte i Norge i mai 2016, sluttet som Norges-sjef og fikk jobb i konsernledelsen i det fusjonerte selskapet i Houston, Texas. Der har han nå tittelen «Vice President, Strategy, Marketing & Fullstream».

I Norge ble han etterfulgt av dagens direktør, Christopher Wyn Jones.

Mange hundre medarbeidere er blitt tvunget til å slutte i Baker Hughes Norge i årene etter oljeprisfallet. I juli i 2014 besluttet selskapet å si opp mer enn 10 prosent av arbeidsstokken, som da var på 1400.

Etter fusjonen med GE Oil & Gas er det i dag ca 2000 ansatte i Norge.

Baker Hughes opererer innenfor boring, evaluering, komplettering og produksjon.

Info til børsen

Hvordan de gylne fallskjermene fungerte i Baker Hughes, og hvem som hadde rett på dem, kommer fram i dokumenter hos de amerikanske børs-myndighetene Securities and Exchange Commission (SEC). Amerikanske børsnoterte selskaper må gi slik informasjon til børsen og sine aksjonærer.

Baker Hughes Inc, altså morselskapet til Baker Hughes Norge AS i Tananger, hadde helt siden november 2014 vært i en fusjons-prosess med den andre giganten innen oljeservice, Halliburton Company. Halliburton var overtakende selskap, og skulle kontrollere den fusjonerte giganten etterpå.

Mislykket forsøkt

For å sikre at ledelsen i selskapet gjorde sitt ytterste for å få til fusjonen (som jo kunne føre til at de mistet jobbene sine) hadde Baker Hughes en generøs ordning med sluttpakker dersom fusjonen lyktes. Detaljene i ordningen finnes i dette dokumentet i SEC, og det forteller at 13 menn og tre kvinner i Baker Hughes sin toppledelse kunne dele 1,1 milliarder kroner (135 millioner dollar etter dagens kurs) etter en fusjon med Halliburton.

Så viste det seg at myndighetene i USA ikke godkjente fusjonen mellom Baker Hughes og Halliburton, og i april 2016 droppet selskapene planene. Allerede uken etter møttes toppsjefene i Baker Hughes Ltd og GE Oil & Gas for samtaler om fusjon, og året etter ble dette altså gjennomført.

Da hadde størrelsen på sluttpakkene økt, og spesielt for toppsjefen, Martin S. Craighead.

Smågutt i forhold

Selv om Richard Ward fikk godt betalt under sitt korte opphold i Norge, blir han en smågutt i forhold til sjefen sin i konsernet, Martin S. Craighead (født 1960). Craighead ble konsernsjef i Baker Hughes Inc. i 2010 og dessuten styreleder i 2013. Dermed hadde han god kontroll med bonusordningene i selskapet.

Det resulterte i at han innkasserte vanvittige 41 millioner dollar - 345 millioner kroner etter dagens kurs - da han sluttet i selskapet ved fusjonen i juli i fjor.

Selv for en mann som hadde en årslønn på «bare» 13,5 millioner dollar/113,6 millioner kroner er dette mye penger.

Totalt ble det satt av 1,2 milliarder kroner i sluttvederlag til 13 sjefer i Baker Hughes Inc.

Ville stanse fusjonen

Saken vakte oppmerksomhet til og med i USA, og noen aksjonærer gikk til sak og ville stanse fusjonen, både fordi de ikke hadde fått nok finansiell informasjon og fordi sjefene beriket seg selv. Saken ble forlikt og fusjonen gjennomført. Her er lenken til stevningen i USA.

I tillegg til fallskjermen på 345 millioner kroner fikk Craighead også vervet som nestleder i styret i det nyfusjonerte selskapet Baker Hughes a GE company.

Han gikk, dager etter at han sluttet i Baker Hughes, til jobb som direktør i børsnoterte PQ Group Holdings Inc.

Der mottar han også lønn, og bonus - og aksjer.