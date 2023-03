Resultathopp for Subsea 7

Oljeserviceselskapet foreslår et utbytte på 110 millioner dollar for 2022.

Illustrasjonsfoto av et Subsea 7-skip. Selskapet har mer enn doblet seg på Oslo Børs det siste året.

Undervannsleverandøren Subsea 7 legger torsdag morgen frem tallene for fjorårets fjerde kvartal.

Resultatet etter skatt endte på 26,7 millioner dollar, mot 3,7 millioner dollar i samme periode året før.

Det justerte driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) ble 169 millioner dollar, mot 143 millioner dollar i samme periode året før.

Inntektene ble 1,29 milliarder dollar, mot 1,36 milliarder dollar i samme periode året før.

Høyner utbyttet

Subsea 7-styret foreslår et styre på fire kroner per aksje, eller 110 millioner dollar (1,2 milliarder kroner), som «reflekterer styrets selvsikkerhet rundt Subsea 7s utsikter», fremgår det.

Utbytteforslaget er inkludert det ordinære utbyttet på 1 krone per aksje som ble innført igjen ved fjerdekvartalsrapporten i 2021. Da valgte selskapet imidlertid også å kjøpe tilbake aksjer som en del av utbetalingen til aksjonærene.

Selskapet gjentar at det venter at inntektene og det justerte ebitda-resultatet for helåret 2023 vil bli høyere enn i fjor. Disse to tallene endte på henholdsvis 5,14 milliarder dollar og 559 millioner dollar i 2022.

– Godt posisjonert

Subsea 7s ordrereserve ved utgangen av fjerde kvartal 2022 var ni milliarder dollar. Ordreinngangen var på tre milliarder dollar i samme periode.

Selskapet skriver at utsiktene for både tradisjonell og ny energi er robust, støttet av en «enorm portefølje» av potensielle utviklinger i både subsea- og havvind, med attraktiv økonomi, som vil være nødvendig for at industrien skal møte etterspørselen etter global energi og gi energisikkerhet i Europa.

– Subsea 7 er godt posisjonert for å adressere begge markeder. Tilgjengeligheten av installasjonskapasitet for subsea og havbunnsvindparker fortsetter å stramme inn for 2024 og 2025, og vi byr nå på prosjekter for 2026 og utover, skriver selskapet.

Sterkt børsår

Subsea 7 har vært en vinneraksje på Oslo Børs det siste året. Gjennom de siste 12 månedene er aksjekursen opp 120 prosent, og for 2023 er oppgangen 20 prosent.

Analytikerne er positive til oljeserviceaksjen overfor kundene sine. Ifølge en oversikt hos Bloomberg har 18 meglerhus en kjøpsanbefaling, mens tre anbefaler salg. En har «hold»-anbefaling.

Selskapet nyter godt av høyere aktivitet offshore har analytikere trukket frem.

Markedsverdien til Subsea 7 er på 41 milliarder kroner.