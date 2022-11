Halv­parten av Twitters ansatte kan miste jobben

Masseoppsigelsene til Elon Musk i Twitter er rett rundt hjørnet, melder flere medier. Det er allerede varslet søksmål.

Verdens rikeste mann, Elon Musk, har kjøpt Twitter for 44 milliarder dollar.

Twitter setter fredag i gang med å si opp et stort antall ansatte, én uke etter at Tesla-gründer Elon Musk tok over det sosiale mediet. Det melder en rekke store medier, inkludert Bloomberg, Financial Times og Reuters.

Selskapet informerte de ansatte om kuttplanene i en intern melding torsdag kveld, som mediene har fått tak i.

– I et forsøk på å få Twitter inn på en sunn vei, vil vi gjennomgå den vanskelige prosessen med å redusere vår globale arbeidsstyrke på fredag, heter det i meldingen.

Hvor mange jobber som kuttes kommer ikke frem i melding, men Musk skal ifølge mediene ha lagt planer for å kutte rundt halvparten av de 7500 ansatte i Twitter.

Blir sagt opp på e-post

De ansatte vil få beskjed om beholder jobben eller ikke via e-post innen klokken 9 San Francisco-tid, som tilsvarer klokken 17 norsk tid. De som beholder jobben får beskjed på jobb-e-posten sin, mens de som blir sagt opp får beskjed på sin private e-post.

– Vi erkjenner at dette påvirker en rekke individer som har gitt verdifulle bidrag til Twitter, men dette grepet er nødvendig for å sikre selskapets suksess fremover, skriver selskapet i meldingen.

Twitter holder kontorene sine midlertidig stengt fredag, og ansatte vil ikke kunne bruke adgangskortene sine. Det skjer for å «bidra til å sørge for sikkerheten til hver enkelt ansatt, samt Twitter-systemer og kundedata», ifølge meldingen.

Ansatte skal også ha begynte å bli utestengt fra e-post og meldingstjenester hos Twitter allerede torsdag kveld, uten å ha fått noen beskjed om de er sagt opp eller ikke, melder en rekke medier.

I London fremstår kontorene til Twitter helt forlatt, og på innsiden skal tegn på at Twitter har holdt til i bygningen være fjernet, ifølge Reuters.

FORLATT: Twitters kontorer i London fremstår tomme fredag, ifølge Reuters.

Ansatte saksøker

Etter varselet om oppsigelsene, har ansatte gått til steget å saksøke selskapet.

Twitter-ansatte som leverte et gruppesøksmål torsdag kveld mener selskapet gjennomfører masseoppsigelsene uten å varsle 60 dager i forkant, i strid med både lovverket både føderalt og i California, ifølge Bloomberg.

Dette er ikke de første kuttene etter at Elon Musk tok over.

Toppsjef Parag Agrawal, finansdirektør Ned Segal og policysjef Vijaya Gadde har allerede fått sparken. Musk har også kvittet seg med styret, og selv inntatt sjefsstolen som selskapets administrerende direktør.

Reklamepause fra bilkonkurrenter

Flere store selskaper har varslet at de suspenderer betalte annonser på Twitter etter at Elon Musk tok kontroll over det sosiale mediet.

Den amerikanske bilprodusenten General Motors (GM) meldte om et slik grep allerede i forrige uke. Selskapet står bak bilmerker som Buick, Cadillac, GMC og Chevrolet.

Volkswagen, Europas største bilprodusent, ba fredag sine merker om å sette betalte Twitter-annonser på pause inntil videre, ifølge Bloomberg. Volkswagen-gruppen omfatter merker som Audi, Skoda og Porsche i tillegg til Volkswagen.

Musk er toppsjef i elbilprodusenten Tesla, og sitter på en stor eierandel i selskapet, som konkurrerer med GM og Volkswagen.

Legemiddelprodusenten Pfizer og General Mills, som står bak en langt rekke merkevarer innen mat- og kornprodukter, har også satt Twitter-annonser midlertidig på pause, ifølge Bloomberg.

Musk skriver på Twitter fredag ettermiddag at selskapet «har hatt et massivt fall i inntekter». I meldingen hevder han det er fordi aktivistgrupper har lagt press på annonsørene.

Kronglete vei til oppkjøp

Veien frem mot at verdens rikeste mann til slutt gjennomførte oppkjøpet av Twitter forrige uke var på ingen måte knirkefri.

Elon Musk kom først med budet på 44 milliarder dollar for hele Twitter tilbake i slutten av april. Tesla-gründeren gikk noen uker senere ut og sa at avtalen var satt på ventet, og åpnet for å gjennomføre oppkjøpet til en lavere pris.

I sommer ga Musk beskjed om at han skrotet hele oppkjøpet, etter at milliardæren hadde stilt spørsmål rundt hvor mange spam- og robotbrukere det var på plattformen.

Det sparket i gang søksmål fra Twitters side om at Musk måtte overholde avtalen.

Til slutt bekreftet Musk i begynnelsen av oktober at han ville gå videre med Twitter-oppkjøpet, på betingelsen at søksmålet fra Twitter ble stanset umiddelbart. Enden på visen er dermed at oppkjøpet ble gjennomført til den opprinnelige prisen på 54,2 dollar per aksje.

En god del av de 44 milliardene dollar har Musk skaffet ved blant annet å selge Tesla-aksjer, men 13 milliarder dollar – rundt 135 milliarder kroner – er lånt ut av en gruppe storbanker med Morgan Stanley i spissen.